logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koko Gof: "Vidjela sam šta radi Đoković i imam samo jednu riječ za njega"

Koko Gof: "Vidjela sam šta radi Đoković i imam samo jednu riječ za njega"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Američka teniserka Koko Gof hvalila Novaka Đokovića zbog svega onoga što je do sada uradio u Pekingu gdje je nepobjediv. Ima skor 33:0 i nikada nije izgubio meč.

Koko Gof hvali Novaka Đokovića Izvor: Eyepix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković nije poštovan samo među teniserima, nego i među teniserkama. Veliki broj njih ima samo riječi hvale za Đokovića, nekima je i pomagao svojim savjetima poput Arine Sabalenke ili Ive Jović, dok ima i onih kojima nije na taj način bio od pomoći, ali ga izuzetno cijene i dovoljno im je samo da ga gledaju kako igra tenis.

Jedna od njih je i američka teniserka Koko Gof koja u svakoj mogućoj prilici priča o Đokoviću kao inspiraciji, pa je tako bilo i ovog puta u Pekingu, gdje se paralelno održava turnir i za muškarce i za žene. Tako je izbliza mogla da vidi svog idola.

"Novak Đoković je vanzemaljac"

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Poslije pobjede nad mladom kineskom nadom Ćinran Sun (7:5, 6:1), Koko Gof je upitana šta misli o nevjerovatnoj statistici koju je Đoković do sada ostvario u Pekingu, gdje ima skor 33:0. Nikada u karijeri nije izgubio meč u Pekingu i boriće se danas za šestu titulu protiv Aleksa de Minora.

"Iskreno, Novak Đoković je vanzemaljac". Gledala sam meč. Čak je i Danil Medvedev igrao tako da praktično nije bilo neiznuđenih grešaka, a opet je Novak uspijevao da osvoji te poene", rekla je Koko Gof i dodala šta joj je najviše privuklo pažnju.

"Bio je to isti nivo igre tokom dva i po sata za dva seta, što je nevjerovatno. Bio je to na kraju nesrećan kraj, ali drago mi je što je završeno u dva seta, inače bismo ovdje ostali još mnogo duže", nasmijala se Amerikanka koja nije mogla da prestane da hvali najboljeg svih vremena.

"Novak Đoković je vanzemaljac. Ne znam iskreno kako to uspijeva u ovim godinama. Nevjerovatno je dobar, stvarno ne znam šta da kažem."

Kako igra Koko Gof u Pekingu?

Interesantno je da se Gofova poprilično namučila protiv Kineskinje i bila je blizu gubitka seta, kada je tražila video-provjeru za jedan poen, prigovarajući sudijama da su reklame kraj terena "blicale". Taj trenutak potpuno je izbacio mladu Ćinran Sun (16) iz kolosijeka, poslije čega je drastično pala u igri. Bila je na ivici suza i mnogi su zbog toga optužili Amerikanku da je iskoristila "rupu" u pravilima da bi došla do pobjede.


Nakon svega, Koko Gof se suočila i sa rasističkim komentarima na društvenim mrežama zbog čega se oglasila i poručila da to neće da dozvoli, posebno kada zna da nije uradila ništa pogrešno.

"Možete da me ne volite ili da se ne slažete sa onim što se dogodilo, a da pritom ne budete rasisti. Količina rasističkih komentara i poruka koje sam dobila u posljednjih nekoliko sati je nevjerovatna. I na kraju, nisam prevarantkinja niti lopov", napisala je sjajna američka teniserka.

U osmini finala Pekinga, Koko Gof će igrati protiv Mertens iz Belgije, a onda potencijalno derbi - Iva Jović ili Iga Švjontek za mjesto u polufinalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Koko Gof

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC