Bruka i sramota Medvedeva: Đoković se okrenuo i vidio kako ga prijatelj ismijava pred punim stadionom

Na društvenim mrežama se pojavio novi snimak koji pokazuje kako je Danil Medvedev ismijavao Novaka Đokovića pred diskvalifikaciju.

Izvor: Printscreen/X/CristinaNcl

Novak Đoković boriće se za sedmu titulu na turniru u Pekingu, pokušaće da nastavi savršen niz i da dođe do 34-0 na ovom takmičenju. Rival će mu biti Aleks de Minor, a sve to poslije šokantnog kraja polufinalnog meča i diskvalifikacije Danila Medvedeva.

Ruski teniser se više puta rugao Srbinu tokom meča, a sada je na društvenim mrežama osvanuo i snimak iz drugog ugla. Na njemu se vidi kako Danil ismijava Novaka koji je tokom meča imao zdravstvene probleme. Ostajao je bez daha, mučio se poslije dugih razmjena da dođe k sebi. Umjesto podrške, dobio je podsmijeh.

Medvedev actually mocked Djokovic quite viciouslyDisgracefulhttps://t.co/M0v7PFAqFb https://t.co/Db2FrYKg9q — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)October 5, 2026

Na drugom snimku vidi se momenat kada Đoković osvaja poen, za to vrijeme Medvedev se pravi kako jedva stoji na nogama i kako je gotov da padne i onda se naglo ispravlja i odlazi do osnovne linije. Da stvar bude još gora za njega, baš u tom momentu se Novak okrenuo i pogledao ga.

Vidio je kako ga čovjek, kog smatra za prijatelja, ismijava javno pred punim stadionom u Pekingu. Uprkos svemu što je vidio, nije odlučio da ga napadne, već je stao i u njegovu odbranu poslije meča...

"Danile, znam kako ti je"

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

U izjavi koju je dao na terenu odmah poslije meča Đoković je priznao da je šokiran načinom na koji se meč završio i da mu je žao Medvedeva.

"Malo sam šokiran kako se meč završio. Žao mi je Danila i osobe koju je pogodio. Zbog slične stvari su mene diskvalifikovali sa US opena prije šest godina. Siguran sam da nije želio da uradi to i da nije bilo namjere. Desilo se slučajno. Žao mi je publike što se meč završio ovako", rekao je Đoković.

Medvedev hoće da nađe navijača

Not the ending we expected @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5#ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV)October 5, 2026

Ruski teniser se izvinjavao poslije meča zbog toga što je pogodio navijača lopticom u glavu.

"Užasno mi je žao zbog navijača, prvo to da kažem. Pokušavam da ga kontaktiram, ako on to želi. Nadam se da ću uspjeti da mu se lično izvinim i da vidim kako se osjeća. Naravno da je bilo slučajno, ali može da se vidi da nisam udario lopticu iz bijesa. Zapravo ja radim mnogo toga lošeg, ali da udaram lopticu iz bijesa, to nije moj manir", poručio je Danil Medvedev.