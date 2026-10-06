Mira zbunjena zbog Novaka: "Đoković je osvojio sve, ne znam šta ga motiviše da igra"

Mlada ruska teniserka Mira Andrejeva ne zna šta je to što i dalje motiviše Novaka Đokovića da igra tenis i da se bori za titule na turnirima.

Izvor: Profimedia/ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency/Eyepix Group / Shutterstock Editorial

Novak Đoković ima 39 godina i ne odustaje od tenisa. Ponovio je da mu je želja da igra na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Igraće protiv Aleksa de Minora u finalu Pekinga, dok je za to vrijeme o njemu pričala mlada ruska teniserka Mira Andrejeva (19).

"Novak radi nevjerovatne stvari. Uradio je toliko toga, osvojio je sve što može da se osvoji u tenisu. Još uvijek nalazi motivaciju da igra na turnirima, da se bori i da pobjeđuje neke sjajne igrače. Mislim da je Novak inspiracija za mnoge igrače", rekla je Mira.

Priznala je da ne zna odakle Srbin crpi motivaciju da i dalje igra i da se bori.

"Legenda je, osvojio je sve i igra i dalje, ima motivaciju. Bori se još, ne znam šta je njegova motivacija. Možda samo voli da igra tenis i voli da pobjeđuje. Za mene je Đoković ogromna inspiracija", zaključila je Mira Andrejeva.

"Samo da riješim zdravstveno pitanje"

Novak Đoković je naglasio da želi da riješi zdravstveni problem koji ima i koji mu se javlja sve češće. Blizu je da pronađe uzrok.

"Što se tiče same igre, ne djeluje daleko, da budem iskren, jer kada se zdravstveno osjećam dobro, dokazao sam mnogo puta u posljednjih par godina da mogu da pobijedim najbolje igrače na svijetu. To dokazujem i ove nedjelje. Nisam zabrinut za svoju igru niti za stanje uma. Zabrinut sam samo zbog fizičkih, zdravstvenih problema kojima pokušavam da uđem u trag, da nađem uzrok i da to riješim. Kada se to potpuno riješi, nadam se uskoro, onda ne vidim problem da stignem do Los Anđelesa 2028. godine", rekao je Novak.

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