Đoković nikad ovako nije proslavio titulu: Prišao rivalu, spakovao reket, a osmijeha nigdje

Pogledajte kako je Novak Đoković proslavio sedmu titulu u Pekingu jer je bio razočaran što je njegov protivnik u finalu Aleks de Minor morao da preda.
Srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas ATP turnir serije 500 u Pekingu pošto je u finalu pobijedio Aleksa de Minora, protivnika iz Australije. Interesantno je da je Đokoviću rival predao već poslije prvog gema drugog seta, pri vođstvu srpskog asa (7:6, 0:1).
Imao je velikih problema sa servisom De Minor, počeo je da odmahuje glavom poslije prvog odigranog gema drugog seta, prišao je mreži i rekao je Đokoviću da ne može da nastavi. Tako je Đoković do sedme titule u Pekingu stigao na zaista neobičan način i ne možemo da se sjetimo da je ikada u karijeri imao priliku da na ovakav način "proslavi" osvajanje pehara - bilo je to bez osmijeha na licu, bilo kakvog pokreta ili nečega što bi moglo da se protumači kao nepoštovanje protivnika.
A heartbreaking end Novak Djokovic claims his 7th Beijing title after Alex de Minaur retires whilst down 6-7 1-0, due to injury #ChinaOpen https://t.co/QbJPK16a4m— Tennis TV (@TennisTV)October 6, 2026
Đoković je tako zbog povrede svog protivnika obuzdao emocije, a koje su sigurno "kuljale" u njemu kada se zna da mu je ovo prvi trofej u 2026. godini, čime je nastavio tradiciju da svake kalendarske godine - od kada se profesionalno bavi tenisom - dolazi do bar jednog trofeja.
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Uz to što je Đoković nastavio da dominira i u 40. godini, vrijedno je istaći i da je postao prvi teniser ikada koji je na jednom turniru došao do skora 34:0. Nedavno je "preskočio" Rafaela Nadala koji je imao 32:0 na Rolan Garosu, dok je takođe uspješniji sada i od Monike Seleš koja je imala 33:0 na Australijan openu.
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