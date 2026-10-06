logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković nikad ovako nije proslavio titulu: Prišao rivalu, spakovao reket, a osmijeha nigdje

Đoković nikad ovako nije proslavio titulu: Prišao rivalu, spakovao reket, a osmijeha nigdje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Novak Đoković proslavio sedmu titulu u Pekingu jer je bio razočaran što je njegov protivnik u finalu Aleks de Minor morao da preda.

Kako je Novak Đoković proslavio titulu u Pekingu Izvor: Tennis TV/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas ATP turnir serije 500 u Pekingu pošto je u finalu pobijedio Aleksa de Minora, protivnika iz Australije. Interesantno je da je Đokoviću rival predao već poslije prvog gema drugog seta, pri vođstvu srpskog asa (7:6, 0:1).

Imao je velikih problema sa servisom De Minor, počeo je da odmahuje glavom poslije prvog odigranog gema drugog seta, prišao je mreži i rekao je Đokoviću da ne može da nastavi. Tako je Đoković do sedme titule u Pekingu stigao na zaista neobičan način i ne možemo da se sjetimo da je ikada u karijeri imao priliku da na ovakav način "proslavi" osvajanje pehara - bilo je to bez osmijeha na licu, bilo kakvog pokreta ili nečega što bi moglo da se protumači kao nepoštovanje protivnika.


Đoković je tako zbog povrede svog protivnika obuzdao emocije, a koje su sigurno "kuljale" u njemu kada se zna da mu je ovo prvi trofej u 2026. godini, čime je nastavio tradiciju da svake kalendarske godine - od kada se profesionalno bavi tenisom - dolazi do bar jednog trofeja.

Novi rekord za Novaka Đokovića

Uz to što je Đoković nastavio da dominira i u 40. godini, vrijedno je istaći i da je postao prvi teniser ikada koji je na jednom turniru došao do skora 34:0. Nedavno je "preskočio" Rafaela Nadala koji je imao 32:0 na Rolan Garosu, dok je takođe uspješniji sada i od Monike Seleš koja je imala 33:0 na Australijan openu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Aleks de Minor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC