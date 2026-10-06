Pogledajte kako je Novak Đoković proslavio sedmu titulu u Pekingu jer je bio razočaran što je njegov protivnik u finalu Aleks de Minor morao da preda.

Izvor: Tennis TV/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas ATP turnir serije 500 u Pekingu pošto je u finalu pobijedio Aleksa de Minora, protivnika iz Australije. Interesantno je da je Đokoviću rival predao već poslije prvog gema drugog seta, pri vođstvu srpskog asa (7:6, 0:1).

Imao je velikih problema sa servisom De Minor, počeo je da odmahuje glavom poslije prvog odigranog gema drugog seta, prišao je mreži i rekao je Đokoviću da ne može da nastavi. Tako je Đoković do sedme titule u Pekingu stigao na zaista neobičan način i ne možemo da se sjetimo da je ikada u karijeri imao priliku da na ovakav način "proslavi" osvajanje pehara - bilo je to bez osmijeha na licu, bilo kakvog pokreta ili nečega što bi moglo da se protumači kao nepoštovanje protivnika.

A heartbreaking end Novak Djokovic claims his 7th Beijing title after Alex de Minaur retires whilst down 6-7 1-0, due to injury #ChinaOpen https://t.co/QbJPK16a4m — Tennis TV (@TennisTV)October 6, 2026



Đoković je tako zbog povrede svog protivnika obuzdao emocije, a koje su sigurno "kuljale" u njemu kada se zna da mu je ovo prvi trofej u 2026. godini, čime je nastavio tradiciju da svake kalendarske godine - od kada se profesionalno bavi tenisom - dolazi do bar jednog trofeja.

Novi rekord za Novaka Đokovića

Vidi opis Đoković nikad ovako nije proslavio titulu: Prišao rivalu, spakovao reket, a osmijeha nigdje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Uz to što je Đoković nastavio da dominira i u 40. godini, vrijedno je istaći i da je postao prvi teniser ikada koji je na jednom turniru došao do skora 34:0. Nedavno je "preskočio" Rafaela Nadala koji je imao 32:0 na Rolan Garosu, dok je takođe uspješniji sada i od Monike Seleš koja je imala 33:0 na Australijan openu.

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