Oba srpska kluba u Evroligi upisali pobjede i to na teži način, nakon dodatnih pet minuta u produžetku.

Izvor: MN PRESS

Izuzetno važne mečeve u 13. kolu Evrolige odigrali su srpski predstavnici. Crvena zvezda je gostovala Barseloni, dok je Partizan u Beogradu igrao protiv Bešiktaša, ali u hali "Aleksandar Nikolić". Oba tima su svoje mečeve završila nakon produžetka i oba su upisala pobjede!

Kakve pobjede... Nestvarne partije gledali smo i u Barseloni i u Beogradu, a srpskim timovima ovi mečevi poslužili su da poprave plasman na tabeli u Evroligi. Sada tabela izgleda daleko bolje za ljubitelje košarke u Srbiji.

Vidi opis Tabela Evrolige poslije pobjeda Zvezde i Partizana: Srpski klubovi napravili spektakl u 13. kolu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda savladala je Barselonu (103:100) u nevjerovatno dramatičnom meču koji nam je donio i pet minuta produžetka, pa čudne sudijske odluke i na kraju zvižduke čitave hale zbog tehničkih grešaka koje su dobijali igrači španskog kluba. Junaci Zvezdine pobjede bili su Tajson Karter (31 poen, pet asistencija), Džared Batler (16 poena, šest asistencija) i Džordan Nvora (13 poena, šest skokova).

Partizan je imao šut za pobjedu protiv Bešiktaša, ali je na kraju morao težim putem do trijumfa (91:87), nakon što je Karlik Džouns izblokiran kada je pokušao da riješi meč. Crno-bijeli nisu pali u tim trenucima. Do pobjede su ih vodili upravo Džouns sa 21 poenom, a odlični su bili još i Kajl Olmen (18 poena), Kevarijus Hejs (14 poena, pet skokova), Alesandro Pajola (12 poena, osam asistencija) i Tonje Džekiri (11 poena).

Crvena zvezda sada ima skor 8-5 i nalazi se na šestoj poziciji u Evroligi. Isti učinak ima i petoplasirani Fenerbahče, kao i ekipe Barselone i Žalgirisa koje se nalaze na pozicijama sedam i osam. Partizan je na 11. mjestu sa skorom 7-6, a isti učinak imaju Real Madrid na devetom, Hapoel Tel Aviv na 10. i Pariz na 12. mjestu tabele.



