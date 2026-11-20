Oba srpska kluba u Evroligi upisali pobjede i to na teži način, nakon dodatnih pet minuta u produžetku.
Izuzetno važne mečeve u 13. kolu Evrolige odigrali su srpski predstavnici. Crvena zvezda je gostovala Barseloni, dok je Partizan u Beogradu igrao protiv Bešiktaša, ali u hali "Aleksandar Nikolić". Oba tima su svoje mečeve završila nakon produžetka i oba su upisala pobjede!
Kakve pobjede... Nestvarne partije gledali smo i u Barseloni i u Beogradu, a srpskim timovima ovi mečevi poslužili su da poprave plasman na tabeli u Evroligi. Sada tabela izgleda daleko bolje za ljubitelje košarke u Srbiji.
Tabela Evrolige poslije pobjeda Zvezde i Partizana: Srpski klubovi napravili spektakl u 13. kolu
Crvena zvezda savladala je Barselonu (103:100) u nevjerovatno dramatičnom meču koji nam je donio i pet minuta produžetka, pa čudne sudijske odluke i na kraju zvižduke čitave hale zbog tehničkih grešaka koje su dobijali igrači španskog kluba. Junaci Zvezdine pobjede bili su Tajson Karter (31 poen, pet asistencija), Džared Batler (16 poena, šest asistencija) i Džordan Nvora (13 poena, šest skokova).
Partizan je imao šut za pobjedu protiv Bešiktaša, ali je na kraju morao težim putem do trijumfa (91:87), nakon što je Karlik Džouns izblokiran kada je pokušao da riješi meč. Crno-bijeli nisu pali u tim trenucima. Do pobjede su ih vodili upravo Džouns sa 21 poenom, a odlični su bili još i Kajl Olmen (18 poena), Kevarijus Hejs (14 poena, pet skokova), Alesandro Pajola (12 poena, osam asistencija) i Tonje Džekiri (11 poena).
Crvena zvezda sada ima skor 8-5 i nalazi se na šestoj poziciji u Evroligi. Isti učinak ima i petoplasirani Fenerbahče, kao i ekipe Barselone i Žalgirisa koje se nalaze na pozicijama sedam i osam. Partizan je na 11. mjestu sa skorom 7-6, a isti učinak imaju Real Madrid na devetom, Hapoel Tel Aviv na 10. i Pariz na 12. mjestu tabele.
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