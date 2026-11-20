Partizan i Bešiktaš se sastaju u 20.45 u Beogradu.
Partizan u 13. kolu Evrolige dočekuje Bešiktaš u bivšem Pioniru. Oba tima imaju isti skor na tabeli elitnog takmičenja (6-6), pa je pred nama još jedan uzbudljiv duel.
Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...
Statistika
Partizan: Olmen 6, Džouns 10, Nakić, Frenks, Marinković 2, Tanasković 1, Rivs 5, Hejs 6, Lakić, Džekiri 2, Silva, Pajola 9.
Bešiktaš: Dotson 4, Džefris 3, voker 8, Dedžulijus 5, morgan 6, Birsen 4, Vilbekin 7, Omoriu 2, Braun, Korkmaz, Gebrijel 2, Žižić.
Poluvrijeme, Alesandro Pajola donio izjednačenje!
41:41, Pajola pogodio uz zvuk sirene!
19. minut - Dedžulijus prekida seriju Partizana
Bešiktaš vodi 41:38. Prava ludnica je u Pioniru, Partizan je bio u seiji poslije trojke Rivsa je pogodio i Kalik, ali je Dedžulijus prekinuo seriju trojkom, na kraju Karlik je došao do novih poena i napokon je imao malo sreće. Potom je pogodio i sa linije penala.
18. minut - Rivs pogađa za tri!
38:33 za Bešiktaš. Antonio Rivs je pogodio trojku i prekinuo seriju Bešiktaša!
18. minut - Partizan nikako da preokrene
38:30 za goste! Bešiktaš ima potpunu kontrolu, Voker je lako došao do poena.
16. minut - Ništa od poena Partizana
33:30 za Bešiktaš - Birsen je ponovo zaavršio na liniji penala, ponovo je pogodio, a onda je Džekiri promašio ispod koša, a onda je na drugoj strani ukrao loptu, ali crno-bijeli nisu to iskoristili.
15. minut - Bešiktaš ponovo vodi
31:29 za Bešiktaš. Birsen je oba puta pogodio sa linije penala i vratio prednost Bešiktašu.
13. minut - Hejs pod faulomIzvor: MN PRESS
26:25 za Bešiktaš. Kevarijus Hejs je uspio da dođe do poena, iako ga je Ante Žižić čvrsto čuvao. Hejs nije pogodio dodatno slobodno bacanje.
13. minut - Ponovo Pajola!
25:23 za Bešiktaš. Pajola je potpuno preuzeo inicijativu, pogodio je još jednu trojku!
12. minut - Prvi poeni
25:20 za Bešiktaš. Oba tima ne uspijevaju da dođu do poena, a onda je Morgan pogodio trojku.
Kraj prve četvrtine, 22:20 za Bešiktaš
Loni Voker je pogodio trojku preko Tanaskovića i Bešiktaš ponovo vodi.
10. minut - Partizan vodiIzvor: MN PRESS
20:19 za Partizan. Vanja Marinković je došao do poena!
9. minut - Pa, šta to radi Pajola!
Alesandro Pajola je još jednom ukrao loptu, još jednom je dodao Olemnu i ponovo je poentirao! Partizan je izjednačio sad je 16:16.
8. minut - Pajola vodi tim!Izvor: MN PRESS
Alesandro Pajola je vratio Partizan u život! Pogodio je trojku, ukrao loptu, a onda i dodao Kajlu Olmenu za zakucavanje koje je dodatno raspirilo atmosferu u Pioniru! 16:14 vodi Bešiktaš.
7. minut - Pajola za tri!
16:10 za Bešiktaš. Pajola je pogodio trojku, ako ga u nastavku bude služio šut kao na startu susreta Partizan će možda i ostati konkurentan u ovom susretu.
7. minut - Tanasković na terenu
14:7 za Bešiktaš. Hejs i Tanasković su na terenu, ali se ništa nije promijenilo za Partizan! Vilbekin je postigao trojku.
5. minut - Poeni Partizana!
12:7 za Bešiktaš! Džekiri je ponovo bio dobar u odbrani, a onda je Rivs došao do prvih poena na meču nakon što je istrčao kontru. U toku je TV tajm-aut.
5. minut - Video provjeraIzvor: MN PRESS
12:5 za Bešiktaš. Sudije su gledale snimak da li je Lakić napravio nesportski faul, ali su donijele odluku da je u pitanju običan faul, a onda su sudije pogledale i snimak Karlikovog šuta, koji je na kraju bio za tri poena, a ne za dva.
4. minut - Pogađa samo Karlik
9:4 za Bešiktaš. Karlik je najbolji na terenu, jedini pogađa i jedini je kojeg intenzivno čuvaju protivnici. Partizan ne može tako da parira Bešiktašu, ali je Karlik ipak uspio da dođe do poena, pogodio je daleku dvojku.
4. minut - Serija gostiju
9:2 za Bešiktaš. Pogodio je i Vilbekin i to lakim polaganjem na koš. Navijači pokušavaju da pomognu Partizanu, ali tim nikako da se probudi!
3. minut - Partizan se odbranio
5:2 za Bešiktaš. Partizan se u nekoliko napada rivala dobro odbranio, ovaj put je ključ bio Džekiri koji Gebrijelu nije dozvolio poene ispod koša. Ipak, crno-bijeli ne izgledaju sjajno.
1. minut - Poeni za Partizan
3:2 za Bešiktaš. Najprije je Vilbekin pogodio trojku, još prije prekida meča, a onda je Karlik došao do poena čim je susret nastavljen.
1. minut - Meč je prekinut
Parket na pioniru će morati najprije da se obriše, jer su navijači koreografijom i bacanjem konfeta prekrili teren. Kad se uslovi budu stvorili susret će biti nastavljen.
Starteri
Partizan: Lakić, Rivs, Džouns, Frenks, Džekiri
Bešiktaš: Daston, Džefris, Omorui, Vilbekin, Gabrijel
Tabela
Standings provided by Sofascore
Partizan u problemuIzvor: MN PRESS
Partizan će protiv Bešiktaša u Evroligi biti bez Luke Vildoze, koji zbog problema sa skočnim zglobom propušta meč. Van tima su i Derek Vilis, Itan Tompson i Lamar Stivens zbog ranijih povreda. Vilis se povrijedio u trećem minutu prvog kola Evrolige, Itan Tompson je nedavno povrijedio kuk, a Lamar Stivens je povrijedio list i malo pred meč je potvrđeno da neće biti dio tima, a potom je klub na listu dodao i Luku Vildozu.
Dobro došli!
Partizan dočekuje Bešiktaš, na nešto drugačijem terenu - u dvorani Aleksandar Nikolić. Crno-bijeli igraju od 20.45 protiv tima Dušana Alimpijevića, a dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstulani prenos.