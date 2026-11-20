21 : 48 Statistika Partizan: Olmen 6, Džouns 10, Nakić, Frenks, Marinković 2, Tanasković 1, Rivs 5, Hejs 6, Lakić, Džekiri 2, Silva, Pajola 9. Bešiktaš: Dotson 4, Džefris 3, voker 8, Dedžulijus 5, morgan 6, Birsen 4, Vilbekin 7, Omoriu 2, Braun, Korkmaz, Gebrijel 2, Žižić.

21 : 43 Poluvrijeme, Alesandro Pajola donio izjednačenje! 41:41, Pajola pogodio uz zvuk sirene!

21 : 43 19. minut - Dedžulijus prekida seriju Partizana Bešiktaš vodi 41:38. Prava ludnica je u Pioniru, Partizan je bio u seiji poslije trojke Rivsa je pogodio i Kalik, ali je Dedžulijus prekinuo seriju trojkom, na kraju Karlik je došao do novih poena i napokon je imao malo sreće. Potom je pogodio i sa linije penala.

21 : 42 18. minut - Rivs pogađa za tri! 38:33 za Bešiktaš. Antonio Rivs je pogodio trojku i prekinuo seriju Bešiktaša!

21 : 42 18. minut - Partizan nikako da preokrene 38:30 za goste! Bešiktaš ima potpunu kontrolu, Voker je lako došao do poena.

21 : 33 16. minut - Ništa od poena Partizana 33:30 za Bešiktaš - Birsen je ponovo zaavršio na liniji penala, ponovo je pogodio, a onda je Džekiri promašio ispod koša, a onda je na drugoj strani ukrao loptu, ali crno-bijeli nisu to iskoristili.

21 : 33 15. minut - Bešiktaš ponovo vodi 31:29 za Bešiktaš. Birsen je oba puta pogodio sa linije penala i vratio prednost Bešiktašu.

21 : 25 13. minut - Hejs pod faulom Izvor: MN PRESS 26:25 za Bešiktaš. Kevarijus Hejs je uspio da dođe do poena, iako ga je Ante Žižić čvrsto čuvao. Hejs nije pogodio dodatno slobodno bacanje.

21 : 20 13. minut - Ponovo Pajola! 25:23 za Bešiktaš. Pajola je potpuno preuzeo inicijativu, pogodio je još jednu trojku!

21 : 20 12. minut - Prvi poeni 25:20 za Bešiktaš. Oba tima ne uspijevaju da dođu do poena, a onda je Morgan pogodio trojku.

21 : 20 Kraj prve četvrtine, 22:20 za Bešiktaš Loni Voker je pogodio trojku preko Tanaskovića i Bešiktaš ponovo vodi.

21 : 19 10. minut - Partizan vodi Izvor: MN PRESS 20:19 za Partizan. Vanja Marinković je došao do poena!

21 : 19 9. minut - Pa, šta to radi Pajola! Alesandro Pajola je još jednom ukrao loptu, još jednom je dodao Olemnu i ponovo je poentirao! Partizan je izjednačio sad je 16:16.

21 : 19 8. minut - Pajola vodi tim! Izvor: MN PRESS Alesandro Pajola je vratio Partizan u život! Pogodio je trojku, ukrao loptu, a onda i dodao Kajlu Olmenu za zakucavanje koje je dodatno raspirilo atmosferu u Pioniru! 16:14 vodi Bešiktaš.

21 : 09 7. minut - Pajola za tri! 16:10 za Bešiktaš. Pajola je pogodio trojku, ako ga u nastavku bude služio šut kao na startu susreta Partizan će možda i ostati konkurentan u ovom susretu.

21 : 09 7. minut - Tanasković na terenu 14:7 za Bešiktaš. Hejs i Tanasković su na terenu, ali se ništa nije promijenilo za Partizan! Vilbekin je postigao trojku.

21 : 06 5. minut - Poeni Partizana! 12:7 za Bešiktaš! Džekiri je ponovo bio dobar u odbrani, a onda je Rivs došao do prvih poena na meču nakon što je istrčao kontru. U toku je TV tajm-aut.

21 : 01 5. minut - Video provjera Izvor: MN PRESS 12:5 za Bešiktaš. Sudije su gledale snimak da li je Lakić napravio nesportski faul, ali su donijele odluku da je u pitanju običan faul, a onda su sudije pogledale i snimak Karlikovog šuta, koji je na kraju bio za tri poena, a ne za dva.

21 : 01 4. minut - Pogađa samo Karlik 9:4 za Bešiktaš. Karlik je najbolji na terenu, jedini pogađa i jedini je kojeg intenzivno čuvaju protivnici. Partizan ne može tako da parira Bešiktašu, ali je Karlik ipak uspio da dođe do poena, pogodio je daleku dvojku.

20 : 57 4. minut - Serija gostiju 9:2 za Bešiktaš. Pogodio je i Vilbekin i to lakim polaganjem na koš. Navijači pokušavaju da pomognu Partizanu, ali tim nikako da se probudi!

20 : 57 3. minut - Partizan se odbranio 5:2 za Bešiktaš. Partizan se u nekoliko napada rivala dobro odbranio, ovaj put je ključ bio Džekiri koji Gebrijelu nije dozvolio poene ispod koša. Ipak, crno-bijeli ne izgledaju sjajno.

20 : 56 1. minut - Poeni za Partizan 3:2 za Bešiktaš. Najprije je Vilbekin pogodio trojku, još prije prekida meča, a onda je Karlik došao do poena čim je susret nastavljen.

20 : 53 1. minut - Meč je prekinut Parket na pioniru će morati najprije da se obriše, jer su navijači koreografijom i bacanjem konfeta prekrili teren. Kad se uslovi budu stvorili susret će biti nastavljen.

20 : 52 Starteri Partizan: Lakić, Rivs, Džouns, Frenks, Džekiri Bešiktaš: Daston, Džefris, Omorui, Vilbekin, Gabrijel

18 : 41 Tabela



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18 : 41 Partizan u problemu Izvor: MN PRESS Partizan će protiv Bešiktaša u Evroligi biti bez Luke Vildoze, koji zbog problema sa skočnim zglobom propušta meč. Van tima su i Derek Vilis, Itan Tompson i Lamar Stivens zbog ranijih povreda. Vilis se povrijedio u trećem minutu prvog kola Evrolige, Itan Tompson je nedavno povrijedio kuk, a Lamar Stivens je povrijedio list i malo pred meč je potvrđeno da neće biti dio tima, a potom je klub na listu dodao i Luku Vildozu.