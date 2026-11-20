Avion kompanije "Air Serbia", koji je danas trebalo da poleti iz Mostara za Beograd, pogođen je gromom u repni dio, zbog čega je let pomjeren za subotu, a za putnike je organizovan vanredni autobuski prevoz do srpske prijestonice.

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Riječ je o letu JU635, čiji je polazak sa Međunarodnog aerodroma Mostar bio predviđen u 15.15 časova, a koji je prvobitno bio označen kao otkazan zbog operativnih razloga.

Direktor Aerodroma Mostar Marko Đuzel potvrdio je za "Bljesak" da je riječ o preventivnoj bezbjednosnoj proceduri, te da nije došlo do ozbiljnijeg incidenta. On je pojasnio da je pilot tokom leta osjetio udar groma, nakon čega je avion sletio kako bi se obavio propisani tehnički pregled.

"Riječ je o čisto preventivnoj mjeri. Nije se ništa spektakularno dogodilo, ali takve su procedure. Pilot je osjetio udar groma, sletio je i nakon toga mehaničar mora pregledati avion", rekao je Đuzel.

On je naglasio da takve situacije nisu neuobičajene tokom grmljavinskog nevremena, te da se pregledi obavljaju isključivo iz bezbjednosnih razloga.

"To se događa svakodnevno kada je grmljavina. Na desetinama aviona dnevno obavljaju se takve provjere. Ako pilot procijeni da je udar bio jači nego inače, avion se mora pregledati prije nastavka leta", pojasnio je Đuzel.

Prema njegovim riječima, tehnička provjera bi trebalo da bude završena uskoro, ali je zbog samog trajanja procedure let pomjeren za subotu.

U međuvremenu, za putnike sa ovog leta organizovan je autobuski prevoz do Beograda.

"Polazak autobusa iz Mostara predviđen je oko 18.30 časova, dok se dolazak u Beograd očekuje oko tri sata ujutro", rekao je jedan od putnika.

Do otkazivanja leta došlo je u danu kada su Mostar i okolno područje zahvatili kiša i nestabilne vremenske prilike.