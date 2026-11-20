Potapajući stubići u Gajevoj ulici u centru Banjaluke trebalo bi da budu stavljeni u funkciju početkom decembra, potvrđeno je iz Gradske uprave.

Izvor: Grad Banjaluka

Kako su naveli nadležni za BL portal, u toku su razgovori sa predstavnicima zajednica etažnih vlasnika, ali i privrednim subjektima koji posluju u ovoj ulici, kako bi se definisala organizacija prolaska vozila kroz ovu zonu.

Prema dostavljenom odgovoru, Gajeva ulica biće otvorena za saobraćaj u skladu sa važećom odlukom, odnosno u predviđenim terminima za potrebe logistike i transporta.

U ostalim periodima stubići će se spuštati na osnovu vinjeta koje će biti dodijeljene licima koja žive na adresama u ovoj ulici.

Pravo na vinjetu imaće stanovnici koji su prijavljeni na tim adresama i koji posjeduju vozilo registrovano na svoje ime.

Podsjećamo, potapajući stubići u Gajevoj postavljeni su nakon što je Grad Banjaluka najavio uvođenje sistema za kontrolu ulaska vozila u pješačku zonu. Radovi su počeli 7. avgusta, a njihovo postavljanje pratili su probijeni rokovi i dodatni radovi na instalacijama.

Kako je ranije za BL portal potvrdio izvođač radova, svi radovi na implementaciji sistema su završeni, a stubići su testirani i pušteni u probni rad. Međutim, njihovo stavljanje u funkciju čekalo je završetak procedura na strani nadležnih gradskih službi, između ostalog i prikupljanje podataka od zajednica etažnih vlasnika.

(Mondo)