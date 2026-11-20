Draško Stanivuković komentarisao je odlaske iz PSS-a i glasine o još četiri poslanika.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Nakon što je Pokret Sigurna Srpska (PSS) u Narodnoj skupštini Republike Srpske ostao bez Snježane Gvozden, te zvanične potvrde da ni Nikola Dronjak više nije dio ovog pokreta te da će biti kandidat SNSD-a za Dom naroda, u političkoj javnosti pojavile su se nezvanične priče da bi poslanički klub Draška Stanivukovića mogla napustiti još četiri poslanika.

"Vidite, svako danas nešto priča i ja mislim da oni to govore da umanje šanse da Pokret Sigurna Srpska ima svog delegata", komentarisao je Stanivuković navode o odlasku četiri poslanika te je uputio poruku onima koji mijenjaju politički dres zarad pozicija.

„Ako neko želi prodati povjerenje, ako je neko prije izbora pričao da ne valja ova Vlada i da je to koruptivno i kriminal, a onda za funkciju potpredsjednika ili delegata, kao što je postao Dronjak, promijenio dres zarad funkcija, promijenio i unovčio politiku – ja ću to reći pravim imenom. Ne može on biti patriota, a mi izdajnici“, poručio je Stanivuković.

On je pozvao sve koji razmišljaju o napuštanju pokreta da to učine odmah, ističući da nikoga neće moliti da ostane.

„Moja snaga se neće smanjiti bez jednog poslanika – šta nama znači 12 ili devet? Mi nemamo većinu, ali bismo bili partneri u dvotrećinskoj većini, a i ne moramo biti, ne moramo imati ministra. Vidite, ja radim tako da možda nikada više ne budem ni kandidat za predsjednika, ne patim od toga, ali na svojim političkim principima želim da istrajem“, rekao je lider PSS-a, odbacujući optužbe o saradnji sa SNSD-om i dodajući da mu ljudi odlaze upravo zato što odbija koaliciju sa tom strankom.

Pravo prvog izbora u dogovoru sa SDS-om

Stanivuković se osvrnuo i na odnose unutar opozicije i raspodjelu mandata za Dom naroda BiH i Vijeće naroda Republike Srpske, ističući da PSS, kao stranka sa najvećim brojem poslanika u opoziciji, ima pravo prvog izbora.

„Sjeli smo sa SDS-om i rekli: 'Jesmo li odustali od prijevremenih izbora i jesmo li vas podržali?' Jesmo. Da li je bila ambicija Pokreta Sigurna Srpska da budem kandidat za predsjednika na redovnim izborima? Jeste. Jesmo li mi od toga odustali, podržali vas i za predsjednika i za srpskog člana? Jesmo. Da li smo napravili veći rezultat sa 12 poslanika nego vi? Jesmo. Da li je realno da mi zajedno možemo imati jednog delegata i dva mjesta u Vijeću naroda? Jeste. Pa zar sada nije u redu da mi prvi imamo pravo izbora, a vama ćemo dati dva mjesta u Vijeću naroda“, upitao je Stanivuković.

Zaključio je da će Pokret Sigurna Srpska imati sigurnih 11 glasova za izbor delegata i Vijeća naroda, te poručio da će se njegova stranka držati dogovora bez obzira na poteze drugih političkih aktera.