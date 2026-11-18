SNSD predložio Novića, Kovačevića, Šolaju i Dronjka za Dom naroda BiH. PSS kandiduje Miloša Stanišića, dok SDS očekuje dogovor o kandidatu.

Izvor: Goran Janjić/Srna

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Dodik rekao je da je prijedlog SNSD-a da srpski delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH budu Sredoje Nović, Radovan Kovačević, Dušica Šolaja i Nikola Dronjak.

"Raduje me to što ćemo imati više od 60 glasova za naše kandidate. Jeste da nam ne treba peti član, ali imamo više od dvotrećinske većine", izjavio je Dodik novinarima nakon sjednice skupštinskog Kolegijuma.

Kada je riječ o izboru delegata za Vijeće naroda Srpske, on je rekao da će se o tome razgovarati na sjednici Predsjedništva SNSD-a u petak.

"Do tada bi trebalo da utvrdimo listu, potvrdimo na Predsjedništvu i zajedno sa koalicijom da utvrdimo imena", rekao je Dodik, napominjući da je sjednica planirana u 13.00 časova.

Dodik je izrazio zadovoljstvo jer je sjednica skupštinskog Kolegijuma bila efektivna.

Šef Kluba PSS-a Tanja Vukomanović rekla je da je Miloš Stanišić kandidat PSS-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Ona je navela da će skupštinska sjednica u utorak, 1. decembra, biti drugačija, jer neće biti poslaničkih pitanja Vladi.

"Iz skupštinskog rukovodstva su pojansili da je Vlada u tehničkom mandatu, tako da se ta tačka neće naći na dnevnom redu", dodala je Vukomanovićeva.

Komentarišući to što je narodni poslanik SDS-a Milan Petrović predao kandidaturu Milana Aleksića za delegata u Domu naroda uprkos stavu vrha stranke, šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je da su i Aleksić i Petrović istinski predstavnici stranke, te da ne sumnja da će do 1. decembra biti usaglašeno to pitanje.

"Sve nas nekada znaju da ponesu emocije i da razmišljamo više srcem, nego razumom, te ne sumnjam da ćemo se do 1. decembra, kada je zakazana sjednica, usaglasiti i naći najbolju formulu da bi došli do cilja - da opozicija ima jednog delegata u Domu naroda, kao i tri člana u Vijeću naroda Srpske, ukoliko je moguće", rekao je Bodiroga.

Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi u utorak, 1. decembra, da razmatra izbor delegata u Vijeću naroda Republike Srpske i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i izbor sudije Ustavnog suda Republike Srpske iz reda srpskog naroda.