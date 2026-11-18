Narodna skupština Republike Srpske 1. decembra razmatraće izbor delegata u Vijeće naroda RS i Dom naroda BiH, kao i izbor sudije Ustavnog suda RS.

Izvor: Narodna skupština RS

Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi u utorak, 1. decembra, da razmatra izbor delegata u Vijeću naroda Republike Srpske i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Na predloženom dnevnom redu je izbor sudije Ustavnog suda Republike Srpske iz reda srpskog naroda, odlučio je danas skupštinski kolegijum.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zatražio je od šefova klubova narodnih poslanika i poslaničkih grupa da dostave prijedloge za formiranje radnih tijela - odbora i komisija Narodne skupštine.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za 1. decembra u 10.00 časova.