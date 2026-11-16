Počela je konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Tokom intoniranja himne BiH nisu ustali Milorad Dodik i Siniša Karan.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

U Banjaluci je počela konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske, kojoj prisustvuju novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, te lideri parlamentarnih stranaka.

Sjednicom predsjedava najstariji poslanik saziva Nedeljko Čubrilović, a prisustvuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predstavnici diplomatskog kora u BiH, te nevladinih organizacija.

Predloženim dnevnim redom predviđeno je 12 tačaka, među kojima su konstituisanje radnog predsjedništva, izbor komisije za izbor i imenovanje, razmatranje izvještaja o mandatima narodnih poslanika i polaganje svečane zakletve poslanika.

Vidi opis Počela konstitutivna sjednica NSRS: Na dnevnom redu 12 tačaka, odmah pauza od pola sata БАЊАЛУКА, 16. НОВЕМБРА /СРНА/ - У Бањалуци је почела конститутивна сједница 12. сазива Народне скупштине Републике Српске, којој присуствују новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, те лидери парламентарних странака. /Фото-Борислав Здриња БАЊАЛУКА, 16. НОВЕМБРА /СРНА/ - У Бањалуци је почела конститутивна сједница 12. сазива Народне скупштине Републике Српске, којој присуствују новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, те лидери парламентарних странака. /Фото-Борислав Здриња БАЊАЛУКА, 16. НОВЕМБРА /СРНА/ - У Бањалуци је почела конститутивна сједница 12. сазива Народне скупштине Републике Српске, којој присуствују новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, те лидери парламентарних странака. /Фото-Борислав Здриња БАЊАЛУКА, 16. НОВЕМБРА /СРНА/ - У Бањалуци је почела конститутивна сједница 12. сазива Народне скупштине Републике Српске, којој присуствују новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, те лидери парламентарних странака. /Фото-Борислав Здриња Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 5 5 / 5

Na dnevnom redu su i izbor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, utvrđivanje broja potpredsjednika i njihov izbor, te imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara parlamenta.

Predviđeno je i polaganje svečane zakletve srpskog člana Predsjedništva BiH, kao i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

Preostale dvije tačke odnose se na pokretanje inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Sjednica je počela intoniranjem himni Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a tokom intoniranja himne BiH nisu ustali Milorad Dodik i Siniša Karan.

Odmah nakon početka poslanici su glasali za Izbor komisije za izbor i imenovanje. a od prisutnih 79 poslanika 75 je glasalo za, troje je bilo suzdržano dok jedan poslanik nije glasao. Nakon toga je Čubrilović dao pauzu od pola sata kako bi se Komisija sastala i podnijela izvještaj o materijalu dostavljenom od CIK-a.