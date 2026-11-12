"Na njoj se pominje i Đorđe Vučinić": Dodik tvrdi da Vukanović nije pročitao cijelu ceduljicu

Milorad Dodik kaže da je na ceduljici koju je dao Nebojši Vukanoviću pisalo da Đorđe Vučinić prelazi kod jednog od koalicionih partnera.

Izvor: Blog Nebojše Vukanovića

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović nije pročitao cijeli sadržaj ceduljice koju mu je dao nakon sastanka u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tvrdeći da je u njenom posljednjem dijelu bilo navedeno da poslanik Đorđe Vučinić prelazi kod jednog od koalicionih partnera.

Dodik je rekao da je Vukanović pročitao samo dio papira koji se odnosio na navodne prelaske poslanika iz opozicionih stranaka, ali da je izostavio dio u kojem se pominje njegov stranački kolega.

"Vjerovatno da ranije nije pročitao sve što piše. Kako je došao do zadnje rečenice gdje piše da je Vučinić, njegov poslanik, prešao kod jednog od koalicionih partnera, on je počeo da muca i na kraju tvrdio da možda to sve nije istina", rekao je Dodik.

Dodao je da Vukanović vjerovatno više nema ceduljicu jer ju je, kako pretpostavlja, uništio, te da on nije pravio njene kopije.

"Ali znam da je ta tvrdnja istinita, a to njemu ne odgovara", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je Vukanovića precijenio, jer je očekivao da će ozbiljnije pristupiti čitanju papira koji mu je dao.

"Ali u svakom slučaju nije fer ako sve čitaš, što nisi pročitao sve", poručio je Dodik.

Izvor: Screenshot



Podsjećamo, Vukanović je 9. novembra, nakon konsultativnog sastanka predstavnika parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini RS, na konferenciji za novinare pročitao dio sadržaja ceduljice koju mu je, kako je naveo, dao Dodik.

Prema njegovom čitanju, na papiru su bili navedeni navodni prelasci poslanika iz opozicionih stranaka u redove vladajuće koalicije. Pominjao je jednog poslanika SDS-a koji je prešao u Ujedinjenu Srpsku, još jednog koji bi trebalo da pređe u SNSD, kao i više poslanika Pokreta Sigurna Srpska.

Vukanović je tada rekao da ostaje da se vidi da li su informacije sa papira tačne.

Dodikove tvrdnje o Đorđu Vučiniću odnose se na dio ceduljice koji Vukanović nije pročitao pred novinarima. Za sada nema potvrde da Vučinić napušta Listu za pravdu i red niti da prelazi u neku od stranaka vladajuće koalicije.