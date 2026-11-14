Stanivuković najavio krivične prijave zbog političke korupcije: Pokretni bilbord sa "prvim papkom" svaki dan do NSRS

Predsjednik PSS-a najavio krivične prijave zbog sumnje na trgovinu uticajem, pokretni bilbord sa "prvim papkom" i izmjene zakona o poslaničkim mandatima.

Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković najavio je podnošenje krivičnih prijava zbog sumnje na trgovinu uticajem i političku korupciju, kao i pokretanje izmjena zakona kojima bi se poslanički mandat vezao za političku stranku, a ne za pojedinca.

Stanivuković je poručio da priča o "papcima" neće biti završena konstitutivnom sjednicom Narodne skupštine Republike Srpske, jer se, kako je naveo, tada završava samo njen svečani dio.

"Poslije polaganja zakletve valja vidjeti ko je šta obećao narodu, a ko je šta ugovorio za sebe", rekao je Stanivuković.

On je najavio da će od ponedjeljka podnositi krivične prijave zbog sumnje na trgovinu uticajem i političku korupciju, te da očekuje uključivanje tužilaštva u ispitivanje okolnosti formiranja skupštinske većine.

"Od ponedjeljka podnosimo krivične prijave zbog sumnje na trgovinu uticajem i političku korupciju, jer i tužilaštvo treba da se uključi u rad ove neobične skupštinske većine. Uvodimo i redovnu liniju pokretnog bilborda sa slikom prvog papka i to od njegove kuće do Narodne skupštine Republike Srpske. Svakog dana, dok ne vrati mandat", izjavio je Stanivuković.

Najavio je i inicijativu za izmjene zakona kojima bi poslanički mandat bio vezan za stranku, a ne za pojedinca.

"Nećemo stati samo na ukazivanju na problem nego odlučno radimo i na njegovom sprečavanju. Pokrećemo i izmjene zakona kojima bismo mandat vezali za stranku, a ne za pojedince. Ne možemo izgraditi ozbiljnu državu ako se volja građana poštuje samo dok se ne pojavi bolja ponuda", poručio je predsjednik PSS-a.

Dodao je da su, prema njegovom mišljenju, potrebna jasna pravila i institucije koje će sprečavati političku trgovinu.

"Dok god se politička trgovina isplati, imaćemo trgovce", rekao je Stanivuković, ističući da će se protiv ove pojave boriti u Narodnoj skupštini, pred tužilaštvom i u javnosti, svim zakonskim i demokratskim sredstvima.