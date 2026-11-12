"Želim da sretnem neke ljude...": Dodik večeras putuje u SAD

"Podržavamo politiku da se prestane sa izgradnjom tuđih država i nacija"

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da noćas putuje u SAD, gdje će u Čikagu prisustvovati osvještanju objekata manastira u Libertvilu, ali i gdje će se sresti sa bitnim ljudima koji su na proteklim izborima ostvarili zapažene rezultate.

Dodik je naveo da će se tu okupiti srpska zajednica, te da je Čikago epicentar demokrata u Americi.

"Želim da sretnem neke ljude, koji su tamo, na prethodnim izborima, u okviru te strukture imali zapažene rezultate. Naša primarna saradnja je sa američkom administracijom, na čelu sa predsjednikom Trampom", rekao je Dodik.

On je dodao da podržava Trampovu politiku jake Amerike.

"Podržavamo politiku da se prestane sa izgradnjom tuđih država i nacija. To znači da se neće graditi BiH i da se neće insistirati na `Bosancima`, koji ne postoje i koji nikada nisu postojali", rekao je Dodik.

Tramp će, kako je naveo, "nesumnjivo odrediti vrijeme koje dolazi".