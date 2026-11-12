Dodik uvodi red u organizaciju ekskurzija? Zatražio kontrole - "Nema mjesta skrivenim aranžmanima" (VIDEO)

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da školske ekskurzije ne smiju biti prostor za bilo čije poslove, pogodovanja i skrivene aranžmane, te da je zatražio od nadležnih institucija da detaljno provjere način njihove organizacije i eventualne zloupotrebe.

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U objavi na svom Instagram profilu, Dodik je poručio da školske ekskurzije treba da budu vrijeme učenja, druženja i sigurnosti za djecu, a ne prostor za ostvarivanje bilo čijih interesa.

"Roditelji moraju imati potpuno povjerenje da su njihova djeca bezbjedna i da se sve organizuje transparentno i odgovorno", naveo je Dodik.

On je istakao da je bezbjednost djece prioritet i da u tom pogledu ne smije biti kompromisa.

"Djeca su na prvom mjestu. Tu ne smije biti kompromisa", poručio je Dodik.

U objavi nije precizirano na koje konkretne slučajeve ili eventualne nepravilnosti se odnosi zahtjev za provjeru, ali podsjećamo da je organizacija ekskurzija već ranije bila tema medijskih izvještaja i nezadovoljstva roditelja u Republici Srpskoj.

Tako je početkom 2025. godine pažnju javnosti privukao slučaj Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ u Banjaluci, nakon informacije da je jedna od tri ponude turističkih agencija za organizaciju škole u prirodi navodno bila falsifikovana.

Polemike su nastavljene i 2026. godine, kada su roditelji učenika Osnovne škole "Branko Radičević" u Banjaluci izrazili nezadovoljstvo cijenom ekskurzije u Kragujevac, koja je iznosila 630 KM po učeniku.

Zanimljivo je da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u februaru ove godine najavio set mjera kojim bi se regulisao proces planiranja i realizacije đačkih ekskurzija, te je prema Ministarstvu prosvjete upućena inicijativa za izmjenu Pravilnika o đačkim ekskurzijama.

Ministarstvo se tada oglasilo povodom nezadovoljstva roditelja organizacijom ekskurzija, ali nije konkretno saopštilo kakav je status inicijative Grada Banjaluka.

(Mondo)