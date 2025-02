Ekskurzije i škole u prirodi u RS postale luksuz? Roditelji nezadovoljni zbog cijena i sumnjive organizacije

Tri dana u Trebinju - 590 KM, četiri dana po Srbiji - 680 KM! Ovo je samo dio ponude za ekskurzije i izlete u banjalučkim osnovnim školama i cijene zbog koji su mnogi roditelji ogoročeni.

Izvor: Per-Boge/Shutterstock

U Republici Srpskoj ekskurzije, izleti i škole u prirodi organizuju se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o načinu organizovanja ekskurzija, izleta i škola u prirodi.

Procedura uključuje više faktora i instanci, od škole i Republičkog pedagoškog zavoda, do savjeta roditelja. Za organizovanje izleta i ekskurzija školi je potrebna saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda. Zahtjev za saglasnost treba da sadrži obrazloženje o stručnoj opravdanosti ekskurzije i druge podatke.

Na adresu naše redakcije posljednjih dana stiglo je mnogo žalbi na cijene đačkih ekskurzija i izleta koje organizuju škole u Banjaluci. Ekskurzije koje se mahom organizuju po BiH ili Srbiji imaju cijenu, po mišljenju nezadovoljnih roditelja, srazmjernu jednom putovanju u neke popularne destinacije na Mediteranu.

Luksuz je postala i škola u prirodi za pete razrede. Nedavno je Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“, dospjela u žižu javnosti jer je otkriveno da je jedna od ponuda za trodnevni put u Trebinje sumnjiva u najmanju ruku (falsifikovana).

Škola je prihvatila ponudu od 590 KM po učeniku za tri dana u Trebinju. Ista destinacija u OŠ „Miloš Crnjanski“ Petrićevac košta oko 450 KM.

Što se tiče ekskurzija za osme razrede, jedan roditelj iz OŠ „Vuk Karadžić“ za MONDO je rekao da trenutna ponuda u ovoj školi za izlet od četiri dana u Srbiji iznosi 680 KM.

"Nismo imali nikakav izbor, samo je saopšteno da ekskurzija košta 680KM. Mi jesmo imali anketu, ali to je bio izbor da li će se ići u gradove u Republici Srpskoj, Srbiji, ili kombinacija, i tamo nisu bile navedene nikakve cijene. Samo smo se izjašnjavali koji program bismo željeli. Nije nam saopšteno šta to košta 680 KM, a prema informacijama koje su roditelji dobili od hotelijera i prevoznika troškovi su daleko manji", naveo je on.

On tvrdi da Savjet roditelja na bilo koji način nije uključen u organizaciju, a što bi trebao da bude slučaj po "Elaboratu za organizovanje ekskurzije i škole u prirodi".

"Za danas su zakazani roditeljski sastanci po odjeljenjima, uz prisustvo predstavnika agencije, a za sutra Savjet roditelja na kojem bi kao trebali da prikažu ponude. Ko je izabrao tu agenciju? Odgovor je mozda u činjenici da uprava škole već godinama za ekskurzije koristi samo jednu te istu agenciju", poručio je on.

Roditelji imaju pavo da se žale Prosvjetnoj inspekciji (u okviru Inspektorata Vlade RS), ukoliko smatraju da prilikom organizovanja škola nije postupila u skladu sa propisima.

Za formiranje cijene zadužene škole i agencije

Povodom sve viših cijena koje su ove godine dostigle maksimum, obratili smo se i Insektoratu, kao i Republičkom pedagoškom zavodu. U oba upita odgovoreno je da su za izbor turističke agencije, maršrutu i cijenu zadužene škole.

"Republička prosvjetna inspekcija kontroliše da li su škole pravilno provele propisane procedure za organizovanje i izvođenje izleta, da li su isti planirani godišnjim programom rada škole, da li je Republički pedagoški zavod dao saglasnost, da li je formirana komisija za izbor, da li je objavljen javni poziv, kao i da li je pravilno izvršeno bodovanje prikupljenih ponuda", naveli su oni u odgovoru za Mondo.

Dodaju da cijene ekskurzija i izleta nisu ograničeni zakonom.

"Republička prosvjetna inspekcija nema ovlaštenja da preispituje cijene po kojima turističke agencije nude svoje usluge za organizovanje izleta, ekskurzija i škola u prirodi jer iste zakonom i nisu ograničene na neku konkretnu novčanu sumu", zaključili su iz Republičkog inspektorata.

(MONDO)