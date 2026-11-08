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Dodik prozvao Stanivukovića zbog gradnje u Banjaluci: Planirali smo koncertnu dvoranu, a sada ćemo gledati tuđi veš 3

Dodik prozvao Stanivukovića zbog gradnje u Banjaluci: Planirali smo koncertnu dvoranu, a sada ćemo gledati tuđi veš

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ima mnoge probleme u gradu i više od 100 miliona KM obaveza.

Dodik prozvao Stanivukovića zbog gradnje u Banjaluci Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je naveo da je Stanivuković kriv što pored zgrade Vlade Republike Srpske niče ogromna zgrada.

"Trebalo je da se sačuva to zemljište. Naš plan je bio da se pored rusko-srpskog grama podigne nova koncertna dvorana, a ne zgrada, pa da se iz Vlade gleda kako neko kači svoj veš", rekao je Dodik za RTRS.

On je dodao da je planirano da se sruši stadion "Borca" i da se napravi nacionalni stadion kod Prijedorske petlje za šta je tada bilo potrebno oko 100 miliona evra, a na mjestu stadiona trebalo je podići novi parlament i kongresni centar.

"Sve bi onda bilo lijepo uklopljeno i na jednom mjestu. Tada je došao Stanivuković na vlast i sve to poremetio", pojasnio je Dodik.

Na komentar Stanivukovića da neće ulaziti u vlast, Dodik je rekao da u narednom periodu neće biti ni druga, ali ni treća politička opcija u Republici Srpskoj.

"Ne molimo nikoga, ko ostane iza dvije trećine postaje marginalna politička opcija", rekao je Dodik.

Kada je u pitanju SNSD, Dodik kaže da su oni već ušli u transformaciju kadrova, te je u strukture vlasti ušlo mnogo mlađih ljudi na nivou opština i gradova.

"Prirodno je da ti ljudi u narednom periodu dođu i na nivo Republike Srpske", ocijenio je Dodik, zahvalio svim ljudima za podršku i poručio da je SNSD posvećen narodu. 

(Srna)

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Tagovi

Milorad Dodik Draško Stanivuković Banjaluka

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Komentari 3

Svi komentari

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Tata

Sta se ti brines ko ce gledati tudi ves kad tvoje i nije da budes u toj zgradi.A jos bas si mi ti za koncerne dvorane ti ne mozes da izgovoris normalnu recenicu a da nekog ne napadnes .

X men

Druze ti nas remetis 20 godina, sve ste pozatvarali, pokrali, sta ti pricas? Sad ce u Srbiji da se ispita imovina, svih nasih ljudi. Krenimo dalje

X men

Sta ce tebi koncertna dvorana?

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