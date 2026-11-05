Stanivuković poručio da nema ulaska u vlast sa SNSD-om: Pomenuo i trgovinu mandatima

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da Pokret Sigurna Srpska neće u vlast sa SNSD-om, ocijenivši da bi to bila izdaja opozicionih birača.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da ne postoji opcija ulaska ovog pokreta u vlast sa SNSD-om, istakavši da to za njega uopšte nije pitanje.

Gostujući u emisiji „Mat“ na BN televiziji, Stanivuković je odbacio spekulacije o mogućem ulasku Pokreta Sigurna Srpska u vladajuću koaliciju, navodeći da bi takav potez značio izdaju građana koji su svoje povjerenje dali opoziciji, prenosi Srpskainfo.

„Svako od nas iz opozicije izdao bi svoje birače kada bi ušao u vlast sa SNSD. Mi se protiv ove vlasti borimo i nećemo ulaziti u vlast iznutra da bismo je rušili, kako neki pišu. Pobijedićemo, doći na vlast i mijenjati stvari“, naglasio je Stanivuković.

Trgovina mandatima

Govoreći o odnosima i funkcionisanju na nivou Bosne i Hercegovine, Stanivuković je naveo da interes Republike Srpske nikada neće biti doveden u pitanje i da će pokret podržati sve mjere nužne za zaštitu njenih ekonomskih i socijalnih interesa. Međutim, podvukao je da neće biti dio aranžmana koji podrazumijevaju blokade institucija radi ličnih interesa, trgovinu uticajem ili slučajeve poput „kumove zgrade“.

„Ako neko kaže: blokiraću dok ne dobijem tender za kumovu zgradu, tu ima samo devet ruku, od Pokreta Sigurna Srpska nema desete“, naglasio je on.

Stanivuković se osvrnuo i na najave postizbornih prelazaka poslanika i političke trgovine, ocjenjujući to kao kupovinu političkog uticaja.

„Možda se 2014. godine o tome nije mnogo pričalo, ali mislim da bi na bilborde trebalo staviti ljude, papke koji prodaju politički uticaj. Ovo je politička kupovina. Imali smo predizbornu kupovinu i trgovinu kroz podjelu peleta, šporeta i drugih pogodnosti, a sada imamo i postizbornu trgovinu kojom se trguje poslanicima i slično, što je nedopustivo“, zaključio je Stanivuković.