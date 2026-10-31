Od "kroz koju sedmicu" do Nove godine: Stanivuković ponovo o dolasku tramvaja u Banjaluku

Iako je tvrdio da stiže za "koju sedmicu", Draško Stanivuković sada dolazak tramvaja u Banjaluku najavljuje oko Nove godine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Prvi električni tramvaj u Banjaluci očekujemo oko Nove godine, nakon čega će uslijediti testni period u trajanju od tri do šest mjeseci", poručio je to gradonačelnik Draško Stanivuković.

Kako je kazao – namjera je da se sugrađanima pruži prilika da se upoznaju sa ovim vidom prevoza, isprobaju ga i iznesu svoje mišljenje.

"Ovo je period u kojem ćemo pažljivo pratiti rezultate testiranja, slušati mišljenje građana i uvažavati stavove struke. Ukoliko tramvaj prođe sve testne faze i pokaže se kao održivo rješenje, pristupićemo njegovoj nabavci i implementaciji u sistem javnog prevoza Banjaluke", naveo je gradonačelnik.

Podsjetimo, 15. septembra Stanivuković je izjavio kako je prvi tramvaj krenuo iz Kine te da će kroz koju sedmicu biti u Banjaluci.

Par dana kasnije Staniuvković je najavio i osnivanje Direkcije za javni prevoz.

"Osniva se i Direkcija za javni prijevoz, kako bismo vratili javni prijevoz u ruke grada. To je naše strateško opredjeljenje", rekao je Stanivuković.

Formiranje direkcije je i ranije najavljivano kao dio šire reforme javnog prevoza u Banjaluci.

Gradonačelnik je tom prilikom poručio i da su u realizaciju plana uključeni i kineski partneri, te da se dio vozača nalazi u Kini na obuci. Za sada nije poznato da li su oni prošli obuku i vratili se.



Planirana je i promjena autobuske infrastrukture, a tada je najavljen i širi plan prema kojem bi Banjaluka u narednom periodu trebalo da dobije ukupno 200 novih stajališta. Za sada je postavljeno jedno novo autobusko stajalište kod parka Mladen Stojanović koje je nakon par dana moralo biti pomjereno par metara unazad kako bi putnici u njega mogli ući bez da izlaze na cestu.