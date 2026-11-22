Najnovija analiza meteoroloških modela ukazuje na mogućnost da veći dio Evrope tokom zime 2026/2027. imaju manje snega od prosjeka, dok bi januar mogao da donese drugačije vremenske prilike pojedinim dijelovima kontinenta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nova novembarska prognoza snježnih padavina za zimu 2026/2027. donosi dodatni snijeg u velikom dijelu Sjedinjenih Država, ali ne samo to, krajem decembra očekuje si i na tlu Evrope. Tokom januara najveća površina Evrope imaće snježne padavine iznad prosjeka, a evo koliko nas snijega očekuje na Balkanu.

Portal Severe Weather Europe objavio je novu analizu očekivanih vremenskih prilika tokom predstojeće zime, zasnovanu na podacima vodećih meteoroloških centara, među kojima je i Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

Dok su najnoviji proračuni povećali očekivanu količinu snijega u velikom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, za Evropu se predviđa drugačiji scenario. Na većem dijelu kontinenta izgledi ukazuju na snježnu sezonu sa količinama padavina ispod uobičajenih.

Veći dio Evrope mogao bi da ima manje snijega

Prema analizi šest sezonskih meteoroloških modela, manjak snježnih padavina mogao bi da zahvati gotovo cijelu zapadnu, centralnu, sjeverozapadnu i južnu Evropu.

Više snijega od prosjeka očekuje se uglavnom na krajnjem sjeveroistoku kontinenta, kao i u pojedinim planinskim predijelima na sjeveru.

Jedan od mogućih razloga za ovakvu raspodjelu jeste preovlađivanje blažih vazdušnih masa, koje bi u velikom dijelu Evrope mogle da održavaju temperature nepovoljne za formiranje i dugotrajno zadržavanje snježnog pokrivača.Novembarsko ažuriranje ECMWF modela dodatno je smanjilo očekivane količine snijega u istočno-centralnoj, južno-centralnoj i jugoistočnoj Evropi, kao i u Velikoj Britaniji. Najveće smanjenje u odnosu na prethodnu prognozu zabilježeno je duž zapadne obale Skandinavije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kakvi su izgledi za Balkan?

Podaci za jugoistočnu Evropu ukazuju na mogućnost da i naš region tokom zime 2026/2027. dobije manje snijega nego što je uobičajeno.

Novembarsko ažuriranje ECMWF modela pokazuje smanjenje očekivanih snježnih padavina upravo u jugoistočnom dijelu kontinenta. To je signal da bi sezonske količine snijega u BiH i okolnim zemljama mogle da budu ispod dugogodišnjeg prosjeka.

Ipak, na osnovu ovih podataka nije moguće pouzdano predvidjeti koliko će snijega pasti u pojedinačnim gradovima ili planinskim centrima. Prognoza manjka snijega ne znači ni da će cijela zima biti topla, niti isključuje mogućnost prodora hladnog vazduha i obilnijih snježnih padavina.

Dugoročni meteorološki modeli ukazuju na opšte sezonske trendove, ali ne mogu precizno da odrede vremenske prilike za određeni dan ili mjesto.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Januar bi mogao da bude najpovoljniji za snježne padavine

Prema aktuelnim proračunima, januar 2027. mogao bi da bude mjesec tokom kojeg će najveća površina Evrope imati snježne padavine iznad prosjeka.

Međutim, ni za ovaj period modeli ne ukazuju na značajnije povećanje snijega na većem dijelu kontinenta. Povoljniji izgledi uglavnom su ograničeni na krajnji sjeveroistok Evrope, pojedine dijelove krajnjeg jugoistoka i manji dio Alpa.

Zbog toga bi januar mogao da donese nešto više snijega u pojedinim evropskim regionima, ali trenutne prognoze ne nagovještavaju široko rasprostranjenu snježnu zimu.

Snažan El Ninjo mogao bi da utiče na vremenske prilike

Jedan od faktora koji bi mogao da obilježi predstojeću zimu jeste El Ninjo, klimatski fenomen povezan sa neuobičajeno visokim temperaturama površinskih voda u tropskom dijelu Tihog okeana.

Prema analizi koju prenosi Severe Weather Europe, temperaturna odstupanja u istočnom Pacifiku na pojedinim područjima premašuju sedam stepeni Celzijusa. Autori analize navode da bi moglo da bude riječi o najjačem El Ninju u najmanje posljednjih 70 godina.

Analize prethodnih snažnih El Ninjo događaja pokazuju da je tokom takvih zima veliki dio Evrope često bilježio manje snježnih padavina od uobičajenih.

Jedno od mogućih objašnjenja jeste jačanje blažeg zapadnog strujanja sa Atlantika, koje donosi topliji vazduh i otežava formiranje dugotrajnog snježnog pokrivača u nižim predijelima. Zbog toga planinske oblasti obično imaju povoljnije uslove za snjeg.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da se nijedna zima ne može u potpunosti poistovjetiti sa prethodnim sezonama i da se iskustva iz ranijih El Ninjo godina ne mogu jednostavno preslikati na zimu koja dolazi.

Manjak snijega ne znači zimu bez padavina

Važno je napraviti razliku između prognoziranih snježnih padavina ispod prosjeka i potpunog izostanka snijega. Čak i kada sezonski modeli ukazuju na manjak padavina, to ne znači da tokom zime neće biti snježnih dana ili formiranja snježnog pokrivača.

Moguće je da se tokom nekoliko dana ili nedjelja dogode i obilnije snježne epizode, ali da ukupna količina snijega na kraju sezone ipak bude manja od višegodišnjeg prosjeka.

Zbog toga najnoviju prognozu za Evropu, Balkan i Srbiju treba posmatrati kao pokazatelj mogućeg sezonskog trenda, a ne kao konačnu najavu zime bez snijega.

Prema trenutnim proračunima, veći dio Evrope mogao bi da ima manje snježnih padavina nego što je uobičajeno, dok će za precizniju procjenu vremenskih prilika na Balkanu biti potrebno sačekati naredna ažuriranja meteoroloških modela.

(Blic/Mondo)