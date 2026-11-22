Većina dolaznih i odlaznih letova na briselskom aerodromu Zaventem biće otkazana u ponedjeljak, 23. novembra.

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Većina dolaznih i odlaznih letova na briselskom aerodromu Zaventem biće otkazana u ponedjeljak, 23. novembra, zbog učešća dijela kontrolora leta u nacionalnim demonstracijama u Belgiji, saopštila je danas uprava aerodroma.

Aerodrom je najavio značajne poremećaje u radu, a avio-kompanije će direktno obavijestiti putnike o otkazivanjima i mogućnostima za nastavak putovanja.

Poremećaji se očekuju i u javnom prevozu do aerodroma. Briselski prevoznik STIB-MIVB upozorio je na velike probleme u radu metroa, tramvaja i autobusa.

(FoNet/Mondo)