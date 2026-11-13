Vanredna situacija u SAD: Naređeno prizemljenje svih aviona, letovi obustavljeni do daljeg

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) naredila je obustavu polijetanja aviona na aerodromima širom Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući se na „vanredne okolnosti“.

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Kako se navodi u hitnom obavještenju, riječ je o mjeri poznatoj kao „national ground stop“, kojom se privremeno zaustavljaju polijetanja aviona na određenom području ili aerodromima obuhvaćenim naredbom.

Prema dostupnim informacijama, odluka je donesena iz bezbjednosnih razloga, ali FAA za sada nije objavila šta je konkretno izazvalo ovu vanrednu situaciju. Nije poznato ni koliko bi obustava mogla trajati.

Prema navodima iz obavještenja koje se dijeli među avio-prevoznicima i drugim učesnicima u vazdušnom saobraćaju, svi avioni koji čekaju na polijetanje moraju ostati na zemlji do daljeg. Dolazni međunarodni letovi razmatraće se pojedinačno, piše Telegraf.

Šta znači ova odluka?

Obustava poznata kao „ground stop“ jedna je od restriktivnijih mjera koje FAA može uvesti u upravljanju vazdušnim saobraćajem. Ona podrazumijeva privremenu zabranu polijetanja aviona obuhvaćenih naredbom, kako bi se spriječilo dodatno opterećenje sistema i omogućilo bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Ovakve mjere mogu biti uvedene zbog ozbiljnih problema u kontroli leta, tehničkih kvarova, prekida komunikacija, nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih okolnosti koje mogu ugroziti bezbjednost putnika i posada.

Pojedini korisnici društvenih mreža i učesnici u avio-saobraćaju pominju moguće probleme sa komunikacionim sistemima i opremom za kontrolu leta, ali ti navodi za sada nisu zvanično potvrđeni.

Prema izvještaju „Aksiosa“, riječ je o izuzetno rijetkoj odluci koja obuhvata aerodrome širom SAD.

(Mondo)