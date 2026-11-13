logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vanredna situacija u SAD: Naređeno prizemljenje svih aviona, letovi obustavljeni do daljeg

Vanredna situacija u SAD: Naređeno prizemljenje svih aviona, letovi obustavljeni do daljeg

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA) naredila je obustavu polijetanja aviona na aerodromima širom Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući se na „vanredne okolnosti“.

FAA naredila obustavu polijetanja aviona širom SAD Izvor: Bernal Revert / Alamy / Profimedia

Kako se navodi u hitnom obavještenju, riječ je o mjeri poznatoj kao „national ground stop“, kojom se privremeno zaustavljaju polijetanja aviona na određenom području ili aerodromima obuhvaćenim naredbom.

Prema dostupnim informacijama, odluka je donesena iz bezbjednosnih razloga, ali FAA za sada nije objavila šta je konkretno izazvalo ovu vanrednu situaciju. Nije poznato ni koliko bi obustava mogla trajati.

Prema navodima iz obavještenja koje se dijeli među avio-prevoznicima i drugim učesnicima u vazdušnom saobraćaju, svi avioni koji čekaju na polijetanje moraju ostati na zemlji do daljeg. Dolazni međunarodni letovi razmatraće se pojedinačno, piše Telegraf.

Šta znači ova odluka?

Obustava poznata kao „ground stop“ jedna je od restriktivnijih mjera koje FAA može uvesti u upravljanju vazdušnim saobraćajem. Ona podrazumijeva privremenu zabranu polijetanja aviona obuhvaćenih naredbom, kako bi se spriječilo dodatno opterećenje sistema i omogućilo bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Ovakve mjere mogu biti uvedene zbog ozbiljnih problema u kontroli leta, tehničkih kvarova, prekida komunikacija, nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih okolnosti koje mogu ugroziti bezbjednost putnika i posada.

Pojedini korisnici društvenih mreža i učesnici u avio-saobraćaju pominju moguće probleme sa komunikacionim sistemima i opremom za kontrolu leta, ali ti navodi za sada nisu zvanično potvrđeni.

Prema izvještaju „Aksiosa“, riječ je o izuzetno rijetkoj odluci koja obuhvata aerodrome širom SAD.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FAA SAD aerodrom avion

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ