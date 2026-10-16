Otkazane stotine letova zbog kvara, ljudi zaglavljeni: Kolaps na aerodromima u Italiji

Ozbiljni poremećaji u vazdušnom saobraćaju izazvali su haos na aerodromima širom Italije.

Izvor: Kurir

Veliki poremećaj u avio-saobraćaju pogodio je danas, 16. oktobra, Italiju, gdje su zbog tehničkog kvara na sistemu kontrole letenja otkazane stotine planiranih polazaka, dok su brojni avioni kasnili.

Prema podacima kompanije za analizu vazdušnog saobraćaja Cirium, koje prenosi Rojters, do petka u podne otkazana su 192 leta širom Italije, dok je svega 31 odsto aviona sa italijanskih aerodroma poletjelo na vrijeme.

Posebno teška situacija zabilježena je na milanskoj Malpensi, gdje je na vrijeme poletjelo samo 25 odsto aviona, dok je na rimskom aerodromu Fjumičino taj procenat iznosio 28 odsto.

Izvor: Kurir

Oko 210 putnika ostalo na Sardiniji

Prema saznanjima portala Nova.rs, oko 210 putnika ostalo je na Sardiniji nakon što je otkazan let avio-kompanije Viz er (Wizz Air) iz Algera za Beograd.

Let W6 4060, koji je trebalo da poleti u 9.35 i sleti u Beograd u 11.30, na zvaničnom sajtu avio-kompanije označen je kao otkazan.

Putnici su već predali prtljag i prošli aerodromske kontrole kada su obaviješteni da avion neće poletjeti.

"Došli smo na aerodrom, predali prtljag, prošli sve kontrole i kada je trebalo da izađemo na gejt, rekli su nam da je let otkazan", ispričala je jedna putnica za Nova.rs.

Kako je navela, putnici su tokom jutra dobijali različite informacije o razlozima otkazivanja leta, zbog čega je među njima vladala neizvjesnost.

Dio putnika odlučio je da samostalno kupi nove avionske karte i potraži alternativne načine povratka u Srbiju, uključujući letove preko Budimpešte i Sofije, dok su pojedini prihvatili mogućnost povratka u Beograd tek u ponedjeljak.

"Neki su pristali da se vrate letom do Beograda u ponedeljak. Svi su skeptični da će i tada poletjeti", rekla je putnica za Nova.rs.

Prema njenim riječima, pojedinim putnicima obezbijeđen je hotelski smještaj, dok su drugi ostali na aerodromu čekajući dodatne informacije. Navela je da je oko stotinu ljudi razmatralo mogućnost da se za pomoć obrati Ambasadi Srbije.

Izvor: Kurir

Gužve i višesatna kašnjenja na aerodromima

O ozbiljnim poremećajima u vazdušnom saobraćaju izvještavao je i Kurir, čiji se novinar nalazio na aerodromu u Milanu.

Prema njegovom izvještaju, veliki broj letova bio je otkazan, dok su pojedini kasnili i po nekoliko sati.

Novinar Kurira naveo je da su na informacionim ekranima bila prikazana obavještenja o suspendovanim letovima, dok su putnici čekali informacije o nastavku putovanja.

Problemi su zabilježeni i na aerodromima u Rimu, Napulju i na Sardiniji.

Šta je izazvalo haos u vazdušnom saobraćaju?

Italijanska agencija za kontrolu letenja (ENAV) saopštila je da su tokom noći uočene nepravilnosti u mreži za prenos podataka koja podržava kontrolu vazdušnog saobraćaja na teritoriji cijele zemlje.

Prema zvaničnom saopštenju ENAV-a, rezervni sistemi omogućili su normalno funkcionisanje saobraćaja do šest sati ujutru, ali su zbog povećanja broja letova i nastavka tehničkih problema uvedena privremena ograničenja kapaciteta.

Kapacitet upravljanja vazdušnim saobraćajem u jednom trenutku bio je smanjen za 50 odsto.

ENAV je isključio mogućnost da je kvar posljedica sabotaže ili zlonamjernih aktivnosti.

Korišćenjem rezervne satelitske mreže operativni kapacitet najpre je obnovljen na 75 odsto, a prema najnovijim informacijama koje prenosi Rojters, ENAV je oko 15.25 po srednjoevropskom vremenu saopštio da je u potpunosti obnovljen operativni kapacitet kontrole letenja.

(Mondo)