Kineski gigant za onlajn maloprodaju "Temu" obavezao se da će platformu prilagoditi kupcima u skladu sa zakonima EU o zaštiti potrošača, saopštila je Evropska komisija.

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Nakon žalbi evropskih organizacija za zaštitu potrošača, kompanija je navela da će preduzeti snažnije mjere protiv lažnih recenzija i jasnije prikazivati cijene.

"`Temuove` obaveze tiču se širokog spektra komercijalnih praksi koje potrošače dovode u zabludu ili neopravdano utiču na njihove odluke pri kupovini, uključujući lažne popuste, lažne recenzije, prodaju pod pritiskom, prisilno igranje igrica, nedostatak informacija i obmanjujuće informacije", navodi se u saopštenju Komisije.

"Temu" je pristao i da napravi jasnu razliku prilikom prikazivanja cijena između stvarnih popusta i poređenja sa opštom referentnom cijenom, prenijela je agencija DPA.

U budućnosti, svi primjenjivi porezi i troškovi moraju biti jasno prikazani prije nego što se proces naručivanja završi.

Prema navodima iz saopštenja, otkazivanje i vraćanje robe ubuduće će biti lakše za kupce.

Povrat novca biće izvršen u roku od 14 dana, a obrazac za otkazivanje biće dostupan na svim zvaničnim jezicima EU.

(SRNA)