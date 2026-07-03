Opasne hemikalije u odjeći i igračkama sa Temua i Sheina: Sve veći procenat stiže na tržište Evropske unije

Popularne i povoljne platforme za poručivanje garderobe, igračaka i stvari za kuću iz inostranstva, u mnogim domaćinstvima su dio svakodnevne kupovine. Ipak, testiranje pokazuje da ni Temu, ni Shein nisu bezbjedni.

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Gotovo 70 odsto proizvoda sa ovih platformi sadrži opasne hemikalije, a Evropska unija, koja je prepoznala opasnost po ljudsko zdravlje, uvela je nove mjere kako bi ograničila uvoz sa ovih internet platformi.

Svakodnevno u zemljama Evropske unije ulazi preko 5 miliona paketa male vrijednosti, a brendovi poput Sheina, Temua i AliExpressa privlače više od 400 miliona kupaca mjesečno. Na godišnjem nivou, kupi se oko 4,5 miliona tona tekstila brze mode, a čak 90 odsto je napravljeno od jeftinih sintetičkih materijala poput poliestera, elastina i najlona.

Riječ je o odjeći koja je meka plastika, koja se ne razgrađuje i vremenom postaje mikroplastika. Stručnjak za hemikalije iz potrošačke organizacije BEUC, Pele Mus je upozorio na čitavu situaciju.

"Svake sekunde u EU uđe oko 200 proizvoda. Dok razgovaramo, gotovo hiljadu proizvoda je već ušlo u Evropu, a samo mali dio njih biće pregledan".

Problem nisu samo odjeća već i igračke

Potrošačka organizacija Testachats testirala je igračke sa platforme Shein.

"Samo jedna igračka bila je potpuno ispravna. Važno je naglasiti da nismo namjerno birali proizvode koji su djelovali nebezbjedno, već smo nasumično odabrali 45 igračaka. Oko 60 odsto njih predstavljalo je stvarni bezbjednosni rizik, uključujući sitne djelove koje djeca mogu progutati ili nezaštićene elektronske komponente", izjavila je portparolka Laura Klejs.

Toksični tekstil

"Riječ je o hemikalijama za koje već decenijama znamo da su štetne. One mogu izazvati rak, neplodnost, poremećaje u razvoju djece i dugo ostaju u životnoj sredini", rekao je Mus.

Izveštaj Greenpeacea iz 2025. godine pokazao je da je 32 odsto testiranih Shein proizvoda premašilo dozvoljene granice propisane evropskom uredbom REACH.

Istraživači su takođe pronašli:

olovo i kadmijum u obući,

formaldehid u dječijem kostimu,

nonilfenol etoksilate u kabanici.

Riječ je o hemikalijama koje mogu da izazovu hormonske poremećaje, oštećenje organa, iritacije, alergije i povećati rizik od raka.

Više od 50 odsto testiranih proizvoda sadržalo je opasne količine teških metala i velika većina proizvoda ne ispunjava evropske standarde, pa ukupna slika bezbjednosti proizvoda i dalje izaziva zabrinutost.