Zbog nedostatka procjene rizika proizvoda: Evropska komisija kaznila Temu sa 200 miliona evra

Autor Vesna Kerkez
Evropska komisija kaznila je kinesku platformu Temu sa 200 miliona evra zbog kršenja Zakona o digitalnim uslugama i prodaje potencijalno nebezbjednih proizvoda.

Evropska komisija kaznila je kinesku platformu za internet trgovinu Temu sa 200 miliona evra zbog kršenja evropskog Zakona o digitalnim uslugama (DSA), navodeći da kompanija nije adekvatno kontrolisala bezbjednost i zakonitost proizvoda koji se prodaju preko platforme.

Iz Evropske komisije saopšteno je da postoji velika vjerovatnoća da potrošači u Evropskoj uniji putem platforme Temu mogu naići na nelegalne ili nebezbjedne proizvode.

Brisel posebno zamjera kompaniji način procjene rizika i kontrole ponude proizvoda na platformi.

Prema navodima Komisije, Temu koristi opšte smjernice za elektronsku trgovinu umjesto detaljne procjene rizika prilagođene sopstvenoj platformi i načinu poslovanja.

Evropske vlasti upozorile su i da sistem promocija i marketinga koji koristi Temu dodatno povećava rizik od širenja nelegalnih i potencijalno opasnih proizvoda.

Istraga je, kako navodi Komisija, otkrila ozbiljne probleme sa bezbjednošću pojedinih artikala koji se prodaju preko ove platforme.

Veliki broj testiranih punjača nije prošao osnovne bezbjednosne provjere, dok su pojedine igračke za djecu sadržavale hemikalije iznad dozvoljenih granica ili predstavljale rizik od gušenja zbog sitnih dijelova.

Temu ima rok do 28. avgusta da predstavi plan mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Ukoliko Evropska komisija prihvati predložene mjere, kompanija će dobiti dodatni rok za sprovođenje promjena, dok bi u suprotnom mogla biti suočena sa novim novčanim kaznama.

Zakon o digitalnim uslugama Evropske unije stupio je na snagu s ciljem jače zaštite korisnika interneta, posebno kada je riječ o velikim digitalnim platformama i internet trgovini.

