Temu groznica u BiH: Prošle godine stiglo više od dva miliona paketa

Tokom 2025. godine u BiH je stiglo 2,1 milion Temu paketa.

Kineska platforma Temu potpuno je pokorila tržište Bosne i Hercegovine. Prema podacima Agencije za poštanski promet BiH, samo tokom 2025. godine u našu zemlju je putem ove platforme pristiglo nevjerovatnih 2,1 milion pošiljki, piše Klix.ba.

Iako se zvanični podaci za ukupne poštanske usluge u 2025. godini još uvijek sumiraju (rok za izvještaje je mart 2026. godine), brojke iz 2024. pokazuju razmjere poštanskog sektora. Tada je evidentirano skoro 120 miliona usluga, od čegadio od 84,5 miliona obavljaju javni operateri. Ipak, eksplozija narudžbi sa istoka sugeriše da će statistika za prošlu godinu biti još impresivnija.

EU uvodi carine

Dok se milioni maraka odlivaju na kinesko tržište, Evropska unija povlači kočnicu. Ministri finansija članica EU dogovorili su se da od 1. jula ukinu oslobađanje od carina za pakete vrijednosti manje od 150 eura. To znači da će jeftina roba sa sajtova kao što su Shein, Temu i AliExpress značajno poskupjeti za kupce u EU.

S druge strane, vlasti u BiH za sada nemaju slične planove. Na snazi ostaju važeći propisi:

Oslobađanje od carine: Važi za pošiljke u vrijednosti do 300 KM (ako kupujete od pravnog lica/prodavnice).

Pokloni od fizičkih lica: Oslobađanje je do vrijednosti od 90 KM, pod uslovom da je roba za lične potrebe, a ne za dalju prodaju.

Ukoliko vrijednost vaše narudžbe pređe 300 KM, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pokreće postupak carinjenja. Carinska služba obavještava naručioca, a roba se preuzima putem poštansko-carinske deklaracije uz plaćanje propisanih dažbina.

I dok evropski trgovci trljaju ruke zbog zaštite domaćeg tržišta, građani BiH i dalje uživaju u pogodnostima bescarinskog uvoza jeftine robe, što potvrđuje i podatak o preko dva miliona pristiglih paketa u samo jednoj godini.