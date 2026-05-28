Dodik iz Moskve: EU postaje vojni savez

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na Međunarodnom forumu bezbjednosti u Moskvi da EU iz političkog postaje vojni savez, što je veoma opasno za srpski narod i Srpsku, a da u Ruskoj Federaciji vidi geopolitičku protivnicu.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

"Podržavamo napore za smirivanje situacije u svijetu i mehanizme međunarodne komunikacije i koordinacije", naglasio je Dodik tokom obraćanja.

Dodik je naveo da današnja Evropa, koju predstavlja EU, pokušava da unutra kolektivnog Zapada razvija kao autonoman pol moći, manje zavisan od Amerike i transatlantskog koncepta bezbjednosti.

On je istakao da takva EU, predvođena Njemačkom, ulazi u fazu velike remilitarizacije i političke transformacije iz koje na prostoru Evroazije nastaje globalna nestabilnost.

Kako zvanični Berlin prostor Balkana vidi kao svoju tradicionalnalnu interesnu sferu, Dodik je naveo da će u vrijeme koje dolazi posebno teško biti srpskim zemljama, Republici Srpskoj i Srbiji.

Ukazao je da nova Evropa koja se pokazuje, ogromnu geopolitičku protivnicu vidi u Ruskoj Federaciji.

"Sve ove radikalne promjene generišu dugoročna ponašanja među mnoštvom manjih država i sila koje se neprestano predstavljaju, prestrojavaju, udaljavaju ili približavaju nekim centrima moći, što dodatno dovodi do neprekidnih trvenja i sukobljavanja u svjetskoj politici", naglasio je Dodik.

Sastanak sa Šojguom

Predsjednik Milorad Dodik rekao je na sastanku sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti, za vlastitu državu i narod.

"Dobro ste primijetili da je Republika Srpska pod stalnim pritiskom", rekao je Dodik tokom sastanka kojem je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.