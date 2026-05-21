Dodik nakon sjednice Glavnog odbora: Cilj SNSD-a je pobjeda na inokosnim funkcijama i 35 poslanika u NSRS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je, nakon sjednice Glavnog odbora stranke u proširenom sastavu, da je primarni cilj partije pobjeda na izborima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

Pored inokosnih funkcija, Dodik je precizirao i partijske ciljeve koji se odnose na broj parlamentarnih mandata na entitetskom i zajedničkom nivou.

"Naš cilj je osvajanje najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i deset u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Očekujemo da ćemo sa koalicionim partnerima doći do dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini i da ćemo u Predstavničkom domu BiH dobiti 10 poslanika, a četiri na nivou Doma naroda", istakao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, na današnjem sastanku vrha stranke detaljno je razgovarano o svim političkim preduslovima koji su vezani za predstojeće izbore, kao i o nacionalnom programu i sporazumu o saradnji sa koalicionim partnerima.

Predsjednik stranke je izrazio veliko zadovoljstvo trenutnim stanjem unutar partijske infrastrukture i političkim rejtingom organizacije na terenu.

"SNSD je ponosan na ono što radi. Mi smo pobjednička i rastuća partija", zaključio je Dodik na kraju.