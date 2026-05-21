Kod Inđije pronađeno tijelo u buretu: Sumnja se da je u pitanju Aleksandar Nešović Baja

U jednom buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se vjeruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N, za kojim se tragalo, saznaje Kurir.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

Aleksandar Nešović je, podsetimo, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim tijelom.

Oglasilo se tužilaštvo

U jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je tijelo za koje se vjeruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N, za kojim se tragalo.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tijelo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK vještačenja, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u dosadašnjem toku istrage, koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dijela u vezi sa krivičnim djelom teško ubistvo izvršeno na štetu A.N., za čijim tijelom se i dalje traga, ovo tužilaštvo donijelo ukupno 70 naredbi za različita vještačenja.

"Takođe, po nalogu tužilaštva oduzeta su 24 mobilna telefona, 1 narukvica za fitnes, 2 laptopa, 1 desktop računar, 2 risivera, 3 hard diska i 10 vozila u cilju prikupljanja materijalnih dokaza. Izdato je 12 naredbi za utvrđivanje prisustva barutnih čestica, od kog broja se 10 naredbi odnosi na utvrđivanje prisustva barutnih čestica u vozilima, 1 naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica kod dva lica i jedna naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica na mestu izvršenja krivičnog dela - u kamin sali restorana "27", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Doneseno je i, kako se dodaje,13 naredbi za DNK vještačenja, od kojih se 10 odnosi na vještačenje tragova u vozilima, jedna na tragove na mobilnom telefonu, jedna naredba za podnokatni sadržaj za četiri lica, a jedna naredba za tragove i predmete nađene u restoranu "27".

"Dve naredbe izdate su radi izrade DNK profila, od kojih se jedna naredba odnosi na izradu DNK profila sa svih predmeta nađenih prilikom uviđaja u restoranu "27", a druga za izradu DNK profila oštećenog A.N.", navodi se.

Takođe donesena je naredba za izuzimanje uzoraka eventualnih tragova opaljenja iz vatrenog oružja od dva lica, naredba za izuzimanje podnokatnog sadržaja od četiri lica, kao i 10 naredbi za forenzičku registraciju lica.

"Donesena je i naredba za informaticko vještačenje uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojoj se čuvaju video zapisi, zatim tri naredbe za pretresanje: jedna za pretres restorana "27", jedna za pretresanje dva službena vozila i jedna za pretresanje opreme na kojoj se čuvaju elektronski zapisi. Takođe je donesena naredba za fizičko-hemijsko vještačenje i 12 zahtjeva za listing. Donesene su i 24 naredbe za veštačenje oduzetih mobilinih telefona - navodi se u saopštenju.

Pored naloženih vještačenja, kako se dodaje, VJT u Beogradu preduzima i druge dokazne radnje, "nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za A.N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je isti lišen života na podmukao način prethodne večeri".

