Vlada RS ulaže više od 61 milion KM: Novi projekti za škole, bolnice, puteve i vrtiće širom Srpske

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici u Banjaluci više informacija o potrebi finansiranja projekata iz sredstava javnih investicija u gradovima i opštinama širom Republike Srpske, ukupne vrijednosti 61,3 miliona KM.

Riječ je o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave, kao i projektima od republičkog značaja, koji će biti finansirani u skladu sa mogućnostima budžeta Republike Srpske.

Među najvećim ulaganjima izdvajaju se projekti u Prijedoru, gdje će biti izdvojeno 2,5 miliona KM za sanaciju 11 osnovnih i srednjih škola radi unapređenja energetske efikasnosti i bezbjednosti učenika. Dodatnih milion KM planirano je za izgradnju koncertne dvorane Muzičke škole „Savo Balaban“, dok će po tri miliona KM biti uložena za završetak dvorane na Urijama i izgradnju kanalizacije u naselju Tukovi.

Trebinje će dobiti četiri miliona KM za izgradnju novog objekta Gimnazije, dok je 900.000 KM planirano za završetak stambenog objekta sa 15 stanova namijenjenih socijalnom stanovanju.

Za kapitalne projekte u Gradišci predviđeno je osam miliona KM, a sredstva će biti usmjerena na razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture, nove privredne i stambene zone, kao i obnovu srednjovjekovnog manastira Karanovac u Kijevcima.

U Laktašima će šest miliona KM biti uloženo u izgradnju kanalizacione mreže u Trnu, asfaltiranje i rehabilitaciju lokalnih puteva, izgradnju pješačke staze u Velikom Blašku, kao i nastavak izgradnje parohijske sale u Slatini.

Vlada Republike Srpske podržaće i infrastrukturne projekte u više manjih opština. U Milićima će biti rekonstruisan stari dio obdaništa uz unapređenje energetske efikasnosti, te asfaltirano 15 kilometara lokalnih puteva i ulica. U Čelincu će biti izgrađen most na rijeci Vrbanji sa priključnim saobraćajnicama, za šta je planirano 1,4 miliona KM.

Šekovići će dobiti sredstva za regulaciju korita rijeke Drinjače i izgradnju vodovodnog sistema za Mjesnu zajednicu Kaštijelj, dok je za više kapitalnih projekata u Rogatici planirano ukupno dva miliona KM.

U Šamcu će biti finansirana rekonstrukcija starog hotela „Grand“, izgrađenog 1912. godine, koji je teško oštećen tokom poplava 2014. godine. Nakon obnove, objekat bi trebalo da služi za potrebe organizacija civilnog društva i javne sadržaje.

Među projektima koje je Vlada podržala nalazi se i izgradnja saobraćajnice u naselju Tvrdimići u Istočnom Novom Sarajevu, sa pješačkom i biciklističkom stazom, kao i opremanje vrtića u Pelagićevu.

U opštini Jezero planirana su ulaganja u regulaciju rijeke Jošavke i izgradnju Pavijljona/Galerije kulture, dok će u Ribniku biti izgrađena stambena zgrada sa 11 stanova, od kojih je devet namijenjeno mladim bračnim parovima, a dva boračkim kategorijama.

Za završetak sistema vodosnabdijevanja u Oštroj Luci planirano je 2,5 miliona KM, dok će u Petrovu sredstva biti usmjerena na proširenje vrtića, izgradnju trotoara i dogradnju fiskulturne sale.

Vlada Republike Srpske podržala je i nastavak finansiranja izgradnje parohijskog doma uz Sabornu crkvu Hrista Spasitelja u Banjaluci, dok je u Srpcu na listu prioritetnih projekata uvrštena izgradnja crpne stanice i priključnog cjevovoda za Manastir Osovica.

Značajna sredstva planirana su i za zdravstveni sektor. Za projekte u Bolnici Gradiška biće obezbijeđeno više od četiri miliona KM za sanaciju krova, zamjenu liftova, rekonstrukciju kuhinje i nabavku savremene medicinske opreme. Dodatnih osam miliona KM planirano je za opremanje Bolnice „Srbija“ u Istočnom Sarajevu i Specijalne bolnice „Mlječanica“ u Kozarskoj Dubici.

Usvojena je i informacija o obezbjeđenju pet miliona KM za energetsku sanaciju zgrade Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, s ciljem smanjenja troškova energije i poboljšanja uslova za studiranje i rad.

Na sjednici su utvrđeni i nacrti izmjena zakona o prometu eksplozivnih materija i prevozu opasnih materija, s ciljem usklađivanja sa regionalnim propisima i podizanja nivoa bezbjednosti.

