Sindikat traži izmjene zakona: Radnici ne smiju ispaštati zbog onih koji ne uplaćuju doprinose

Savez sindikata RS uputio amandmane na Zakon o zdravstvenom osiguranju.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Savez sindikata Republike Srpske uputio je Vladi i Narodnoj skupštini amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Ovaj zakon biće razmatran na sjednici zakazanoj za 19. maj 2026. godine.

Nakon analize predloženog teksta, iz Sindikata upozoravaju na sporna rješenja koja bi mogla smanjiti nivo prava radnika i prebaciti teret na porodice.

Najviše prašine podiglo je rješenje kojim bi pravo na zdravstvenu zaštitu bilo uslovljeno redovnom uplatom doprinosa. Savez sindikata je kategoričan: radnik ne smije snositi posljedice jer poslodavac nije izmirio obaveze.

„Pravo na zdravstvenu zaštitu je ustavom zagarantovano pravo koje proizlazi iz statusa osiguranika, a ne iz postupanja poslodavca“, poručuju iz Sindikata. Oni zahtijevaju da nadležni organi dugove naplaćuju od nesavjesnih poslodavaca, a ne uskraćivanjem liječenja radnicima.

Novi zakon predviđa ukidanje gornje granice participacije od 370 KM.

Šta još predlaže Savez sindikata?

Pored rješavanja pitanja doprinosa, upućeni su i sljedeći ključni zahtjevi:

Ograničenje participacije: Traži se da maksimalni iznos participacije po jednoj usluzi ne smije prelaziti polovinu najniže plate u Republici Srpskoj.

Njega oboljelog djeteta: Predlaže se da roditelji imaju pravo na 30 dana odsustva za svako dijete pojedinačno, uz mogućnost da pravo koriste oba roditelja naizmjenično.

Puna naknada plate: Sindikat zahtijeva da naknada plate za vrijeme njege i liječenja djeteta, uključujući i pratnju, iznosi 100%, umjesto dosadašnjih 70%.

Iz Saveza sindikata ističu da ovi amandmani doprinose većoj pravnoj sigurnosti i očuvanju principa socijalne pravde, te apeluju na poslanike da ih podrže na predstojećem zasjedanju.