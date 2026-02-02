logo
Sastali se Stanković i Ostojić: "Nije normalno da su cijene u Srpskoj na nivou EU"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da se zalaže za unapređenje rada i radnih odnosa u Republici Srpskoj.

Stanković i Ostojić o radnicima, platama i cijenama Izvor: SRNA/Milomir Savić

"Bez radnika i njihovog doprinosa u ekonomskom smislu nema napretka i opstanka države", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci, nakon sastanka sa predsjednikom Saveza sindikata Srpske Goranom Stankovićem.

Ostojić je podsjetio da su radnici stvarali i branili Republiku Srpsku tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, a poslije toga su nastavili da rade.

Stanković je rekao da je Savez sindikata Republike Srpske u fazi usaglašavanja memoranduma sa Vladom Srpske, koji će biti potpisan, a kojim će biti realizovana brojna pitanja započeta u prethodnom periodu.

On je rekao da se u Republici Srpskoj posebna pažnja mora posvetiti pitanju radnika, ističući da će Sindikat insistirati na brojnim rješenjima koja će uticati na poboljšanje njihovog statusa.

"Ukoliko radnici ne zarade platu, nemaju normalne uslove rada, onda neće biti novca za penzionere, borce, invalide i za nezaposlene", naglasio je Stanković.

On je rekao da se moraju zadržati radnici u Republici Srpskoj, ističući da je preduslov za to povećanje plata i poboljšanje uslova rada.

"Nećemo dobiti pravi efekat povećanja plata, ukoliko ne suzbijemo i ne spriječimo nekontrolisani rast cijena, posebno osnovnih životnih namirnica u Republici Srpskoj. Ovo pitanje će biti u prioritetu rada Saveza sindikata Srpske", naglasio je Stanković.

Prema njegovim riječima, mora se više raditi na zaštiti na radu u Republici Srpskoj, od donošenja strategije zaštite na radu, centralnog registra povreda na radu, te uvođenja organizovanih preventivnih sistematskih pregleda za sve radnike u Srpskoj.

Stanković je rekao da je na snazi odluka Vlade Republike Srpske od 1. januara o povećanju najniže plate u Srpskoj uz sva uvaćanja po osnovu minulog rada, toplog obroka, prekovremenog rada, te da se ta odluka poštuje.

On je rekao da će Sindikat danas imati sastanak u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske povodom poskupljenja osnovnih životnih namirnica i ostalih poskupljenja, ističući da nije normalno da su u Republici Srpskoj cijene na nivou zemljama EU, a plate daleko manje.

Stanković je dodao da je Savez sindikata Republike Srpske od ove godine predsjedavajući Socijalno-ekonomskog savjeta Republike Srpske, istićući da će biti intenziviran rad Savjeta kako bi se unaprijedila brojna pitanja za sve radnike.

(Srna)

