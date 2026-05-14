Reforma platnog prometa u digitalna transformacija: Vlada Srpske utvrdila set zakona za niže cijene i SEPA sistem

Vlada Republike Srpske utvrdila je na svojoj 10. sjednici u Banjaluci reformski set zakona koji donosi sveobuhvatnu modernizaciju platnog prometa, uvođenje digitalnog identiteta, kao i nove mjere za podršku privredi i zdravstvenom sistemu.

Prijedlog zakona o platnim uslugama, zajedno sa pratećim zakonima o elektronskom novcu, unutrašnjem platnom prometu i mikrokreditnim organizacijama, utvrđen je po hitnom postupku kako bi se ispunili uslovi za pristupanje SEPA platnom sistemu, što će omogućiti jednostavnije i povoljnije prekogranično plaćanje u evrima.

"Usvajanje novog Zakona o platnim uslugama u Narodnoj skupštini Republike Srpske stvoriće pretpostavke za otvaranje tržišta platnih usluga u Republici Srpskoj za nove pružaoce usluga, što će omogućiti veću pristupačnost za usluge plaćanja i izvršenje platnih transakcija, veću konkurentnost među pružaocima usluga, te nižu cijenu za građane i poslovnu zajednicu kao korisnike usluga", ističe se u saopštenju.

U okviru procesa digitalne transformacije, po hitnom postupku je utvrđen i Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu, čiji je cilj dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije, naročito sa eIDAS 2 uredbom.

"Zakonom se uspostavlja savremen i funkcionalan pravni okvir u oblasti elektronske identifikacije, usluga povjerenja i elektronskog dokumenta", navode iz Vlade Republike Srpske, dodajući da je Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije određena kao nadležno nadzorno tijelo za oblast elektronskog novčanika za digitalni identitet.

Pored tehnološkog unapređenja, na sjednici je donesena i Uredba o postupku dodjele podsticaja za ulaganje, kojom se pojednostavljuju procedure za privredne subjekte kroz smanjenje broja potrebnih dokumenata za prijavu.

"Cilj donošenja uredbe je podsticanje ulaganja privrednih subjekata radi tehnološkog unapređenja privrede, povećanja efikasnosti poslovanja, kao i podrške tranziciji ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji", pojašnjava se u saopštenju.

Dodatno je usvojen i Akcioni plan za realizaciju Memoranduma o zajedničkim politikama u 2026. godini sa Unijom poslodavaca, koji obuhvata 52 aktivnosti čiju će realizaciju na redovnim kvartalnim sjednicama pratiti novoosnovani Implementacioni odbor.

Vlada je prihvatila i Informaciju o potrebi izrade Mape puta za unapređenje profesionalnog razvoja medicinskih sestara-tehničara za period od 2026. do 2036. godine, čime se postavlja strateški okvir za standardizaciju usluga, razvoj digitalnih vještina i telemedicine, te osnaživanje profesionalne uloge ovog kadra.

"Za građane to znači dostupniju i ujednačeniju zdravstvenu njegu, više prevencije i manje potrebe za hospitalizacijom", zaključuje se u saopštenju.