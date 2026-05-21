Više od posla: Dirigent Dušan Pokrajčić o orkestru MUP-a RS koji je postao više od protokola (VIDEO)

Kompozitor, aranžer i multiinstrumentalista, Dušan Pokrajčić autor je zvuka Policijskog orkestra MUP-a Republike Srpske, koji je od protokolarnog sastava prerastao u prepoznatljiv muzički ansambl u Srpskoj.

Zvanično dirigent Policijskog orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dušan Pokrajčić je čovjek koji gotovo cijeli život živi kroz muziku. Kompozitor, aranžer, multiinstrumentalista i autor himne MUP-a Republike Srpske stoji iza zvuka orkestra koji je od protokolarnog sastava prerastao u prepoznatljiv muzički ansambl u Republici Srpskoj. Autor je i marš-koračnice posvećene generalu Novici Simiću, nastale s ciljem da Policijski orkestar dobije vlastiti muzički pečat.



U orkestar je, prisjeća se, ušao gotovo slučajno na poziv buduće načelnice Jelene Atlagić, koja je tada tek razvijala ideju o osnivanju Policijskog orkestra. Po preporuci banjalučkih muzičara njegovo ime se našlo među kandidatima za prvog dirigenta. Od tada do danas ostao je na tom mjestu.

Iako je u mnogim evropskim zemljama policijski orkestar sasvim uobičajena pojava, kod nas još izaziva iznenađenje. Posebno kada muzičari nastupe u uniformama.

Pokrajčić kaže da ljudi često imaju pogrešnu predstavu da su članovi orkestra zapravo policajci koji usput i sviraju. Istina je, međutim, potpuno drugačija. Gotovo svi članovi su školovani muzičari kojima je muzika profesija, dok su u okviru MUP-a angažovani kao državni službenici bez policijskih zadataka.

"Naš posao je da sviramo, vježbamo i predstavljamo Ministarstvo u najboljem svjetlu", objašnjava Pokrajčić.

U orkestar se ulazi putem konkursa i audicije, a osim muzičkog znanja pažljivo se procjenjuje i karakter kandidata. Razlog je jednostavan, orkestar je često lice Republike Srpske pred domaćim i stranim delegacijama, na protokolima i državnim ceremonijama.

Muzika je njegov život od djetinjstva. Prvo je svirao violinu, potom nastavio školovanje kroz srednju muzičku školu i akademiju, a danas podjednako su mu bliski klavir, klavijature, gitara i tenor saksofon. Dio je brojnih muzičkih projekata, svira u bendovima, komponuje horsku i orkestarsku muziku i piše većinu aranžmana koje Policijski orkestar izvodi.

Posebno mjesto zauzima himna MUP-a Republike Srpske, čiji je autor upravo Pokrajčić, a koja se danas izvodi na svim važnim protokolarnim događajima uz himne Republike Srpske i Srbije.

Iz želje da orkestru podari autentičan zvuk, napisao je i svoj prvi marš - koračnicu nazvanu po generalu Novici Simiću.

"Marševi su nešto što ljudi najviše vezuju za policijske orkestre. Zato sam poželio da napišem jednu takvu kompoziciju", kaže on.

Zanimljivo je da je među publikom i na protokolarnim događajima posebnu simboliku dobila pjesma "Pukni zoro", koju danas mnogi, kaže Pokrajčić, doživljavaju gotovo kao nezvaničnu himnu Ministarstva i Republike Srpske.

Pokrajčić objašnjava da je popularnost pjesme rasla godinama, najviše zahvaljujući tome što je često izvođena na zvaničnim događajima.

"Mislim da je i predsjednik Dodik dosta doprinio tome da pjesma zaživi na tim protokolima. Ljudi su čak mislili da je riječ o staroj narodnoj pjesmi, a ne o filmskoj numeri nastaloj prije desetak ili dvadesetak godina", priča on.

Tekst koji je napisao Magnifico, dodaje, očigledno je pogodio emociju naroda, pa danas gotovo da nema koncerta ili ceremonije na kojoj neko iz publike ne zatraži upravo "Pukni zoro".

"Postala je dio normalnosti. Ljudi je jednostavno očekuju", kaže kroz osmijeh, i dodaje da je mnogim našim zvaničnicima to omiljena numera.

Od marševa do Diznija

Ali repertoar Policijskog orkestra je širi od marševa i ceremonijalne muzike. Tokom godina orkestar je publiku iznenađivao obradama filmske muzike, rok klasika, džez standarda i popularnih hitova. Na njihovim koncertima podjednako se mogu čuti "Marš na Drinu", "The Final Countdown", teme iz filmova i serija, pa čak i Diznijeve pjesme.

Posebnu emociju nose koncerti za djecu. Tada ozbiljne uniforme i protokol brzo zamijene pjesma, igra i smijeh. Nakon himni i prvih marševa, mališani zajedno sa orkestrom pjevaju dječje pjesme, skaču i plešu kroz cijeli koncert.

"Taj osjećaj energije koju djeca vrate orkestru teško je opisati", priča Pokrajčić.

Upravo ta energija ono je što smatra najvažnijim u muzici. Kaže da publika uvijek osjeti kada muzičari uživaju u onome što rade.

Danas Policijski orkestar MUP-a Republike Srpske iza sebe ima brojne nastupe širom Republike Srpske, Srbije i inostranstva, uključujući i nastup u Rusiji. Orkestar kontinuirano raste, dobija nove instrumente, usavršava se kroz seminare i priprema nove koncerte sa potpuno drugačijim repertoarom iz godine u godinu.

I dok publika još uvijek ponekad sa iznenađenjem gleda policajce koji sviraju "Balkan ekspres", džez ili rok klasike, Pokrajčić vjeruje da upravo muzika najlakše ruši predrasude i približava policiju građanima.

"Kad ljudi vide uniforme i instrumente zajedno, iznenade se. Ali upravo tada shvate da muzika može povezati sve", kaže dirigent koji je život posvetio notama i orkestru koji je postao mnogo više od protokola.

