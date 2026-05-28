Besplatni pregledi mladeža u UKC Republike Srpske: Rana dijagnoza melanoma može spasiti život

Autor Vesna Kerkez
Klinika za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i ove godine uključila se u panevropsku kampanju za borbu protiv raka kože "Euromelanoma 2026", koja se održava pod sloganom "Budi namazan – SPF te štiti!".

  • UKC Republike Srpske organizuje besplatne preventivne preglede mladeža i kožnih promjena u okviru kampanje "Euromelanoma 2026".
  • Pregledi će biti održani 29. maja na Klinici za kožne i polne bolesti na Paprikovcu.
  • Ljekari upozoravaju da rana dijagnoza melanoma značajno povećava šanse za izlječenje.

Tim povodom, u petak, 29. maja, biće organizovani besplatni preventivni pregledi kožnih promjena s ciljem rane detekcije melanoma i drugih karcinoma kože.

Pregledi će biti obavljani od 8.00 do 20.00 časova u Klinici za kožne i polne bolesti UKC Republike Srpske na Paprikovcu.

Iz UKC-a navode da će se, osim pregleda, kampanja realizovati i kroz različite edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti zaštite kože i prevencije malignih oboljenja.

"Karcinom kože je jedan od rijetkih tumora koji se može uočiti golim okom, a ukoliko se otkrije u ranoj fazi, procenat izlječenja je blizu 100 odsto", saopšteno je iz UKC Republike Srpske.

Dermatolozi širom Evrope ove godine posebno upozoravaju na širenje opasnih i neutemeljenih mitova o sunčanju i SPF zaštiti koji se plasiraju putem društvenih mreža.

"Nemojte biti dio statistike, donesite pametnu odluku i prekontrolišite svoju kožu na vrijeme. Ranom dijagnozom spašavamo život", poručili su iz UKC-a.

