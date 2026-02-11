logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobre vijesti iz Rusije: Prvi pacijenti primiće vakcinu protiv melanoma ove godine

Dobre vijesti iz Rusije: Prvi pacijenti primiće vakcinu protiv melanoma ove godine

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Prvi pacijenti primiće novu vakcinu protiv melanoma ove godine, rekao je direktor Istraživačkog centra za bolesti raka "Blohin" Ivan Stilidi.

Prvi pacijenti primiće vakcinu protiv melanoma ove godine Izvor: Shutterstock

"Dobili smo odobrenje i pravo na kliničku upotrebu mRNK vakcine. Vakcina će biti uvedena ove godine", rekao je za RIA Novosti Stilidi koji je i član Ruske akademije nauka.

U januaru je direktor moskovskog Nacionalnog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Gincburg rekao za RIA Novosti da je efikasnost nove ruske vakcine za liječenje melanoma veća od 90 odsto i da su sprovedena predklinička ispitivanja na životinjama.

Ranije su se pojavila informacija kako će pacijentkinja iz Srbije Jovana Aleksić koja ima melanom, biti prva na svijetu koja će početi liječenje ruskom vakcinom protiv raka. Potvrdio je to šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi Sergej Boljević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vakcina kancer melanom

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ