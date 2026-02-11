Dobre vijesti iz Rusije: Prvi pacijenti primiće vakcinu protiv melanoma ove godine

Prvi pacijenti primiće novu vakcinu protiv melanoma ove godine, rekao je direktor Istraživačkog centra za bolesti raka "Blohin" Ivan Stilidi.

Izvor: Shutterstock

"Dobili smo odobrenje i pravo na kliničku upotrebu mRNK vakcine. Vakcina će biti uvedena ove godine", rekao je za RIA Novosti Stilidi koji je i član Ruske akademije nauka.

U januaru je direktor moskovskog Nacionalnog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Gincburg rekao za RIA Novosti da je efikasnost nove ruske vakcine za liječenje melanoma veća od 90 odsto i da su sprovedena predklinička ispitivanja na životinjama.

Ranije su se pojavila informacija kako će pacijentkinja iz Srbije Jovana Aleksić koja ima melanom, biti prva na svijetu koja će početi liječenje ruskom vakcinom protiv raka. Potvrdio je to šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi Sergej Boljević.