Amerikancu zbog vakcine završili NBA karijeru: Bio je jedan od Dončićevih najboljih saigrača

Nekadašnji NBA košarkaš Trej Burk (33), bivši saigrač Luke Dončića u ekipi Dalas Maveriksa, tvrdi da su za njega vrata u najjačoj ligi na svijetu zatvorena jer nije želio da se vakciniše. Tokom pandemije korona virusa Burk je odbio prijedlog da primi vakcinu, a ubrzo mu je postlo jasno da će ga Dalas zbog toga skloniti iz tima.

Prošlo je gotovo četiri godine od kako Trej ne igra u NBA ligi, a dok je još bio član Dalasa tim ga je slao u drugug svlačionicu i ignorisao njegovu prisutnost, pa nije mogao da dobije adekvatne minute na terenu da pokaže svoj talenat. On ni u jednom trenutku nije pomislio da pristane na ucjenu, već je prihvatio da će biti izbačen iz NBA lige zbog zahtjeva da se vakciniše.

"Znao sam da mi se NBA karijera približava kraju kada sam odbio da primim vakcinu. Mavsi su prestali da me puste u igru poslije toga, a ja sam imao posebnu svlačionicu odvojenu od tima. Bilo je veoma teško, ali nisam htio da se pokorim tome", ispričao je Trej Burk, koji ima preko 500 NBA utakmica u karijeri.

Kakvu karijeru je imao Trej Burk?

Nakon što je pohađao srednju školu Nortlend i koledž Mičigen na kojem se zadržao dvije godine, Trej je izabran kao deveti pik na draftu 2013. godine. Uzela ga je Minesota, ali je odmah trejdovan u Jutu koja je za njega dala pravo na 14. i 21. sa drafta. Nakon tri godine u Juti i jedne sezone u Vašingtonu, Trej Burk je godinu dana odigrao za razvojni tim Njujork Niksa, a zatim se vratio u NBA i postao igrač tog tima.

Ređali su se u njegovoj karijeri još i Dalas, Filadelfija i ponovo Dalas, u kojem je igrao kada je svijet pogodila pandemija korona virusa. Od tada za njega nema mjesta u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, pa svoju karijeru gradi na egzotičnim destinacijama koje ne odgovaraju njegovim kvalitetim - na gotovo 500 utakmica u ligaškom dijelu karijere prosječno je bilježio 9,6 poena, 3,1 asistenciju i 1,8 skokova. Svojevremeno je sa Vašingtonom i Dalasom igrao i u plej-ofu.

Nakon rastanka sa Dalasom, Trej Burk je igrao za razvojni tim Sakramenta, a zatim u Meksiku, Portoriku, Meksiku, Kini, Portoriku i ponovo Meksiku. Trenutno nastupa za malo poznati Astros de Halisko u elitnom rangu meksičke košarke, koja nije poznata po velikom kvalitetu.