Crni petak donosi velika sniženja, ali i brojne prilike da vas "opelješe". Lažne prodavnice, sumnjivi linkovi i krađa podataka kartica prijete i kupcima i prodavcima.

Izvor: Stefan Stojanović

Dok kupci čekaju sniženja, internet prevaranti čekaju neoprezne. Ponekad je dovoljno samo nekoliko klikova da umjesto zadovoljstva zbog dobre kupovine osjetite kako vam rastu uši kao u magarca.

Adi Ferizović pokušao prodati hokejašku palicu. Oglas je tek bio objavljen kada mu se javio zainteresovani kupac. Sve je djelovalo idealno – interesovanje je stiglo brže nego što je očekivao.

Međutim, umjesto dogovora o cijeni i preuzimanju, dobio je link na kojem je trebalo da unese podatke kako bi navodno primio novac.

Pomislio je da je riječ o uobičajenoj proceduri i unio tražene podatke. Tek naknadno shvatio je da je riječ o prevari.

Srećom, reagovao je na vrijeme: podigao je novac s računa i blokirao karticu.

Njegovu priču, kao i iskustvo još jedne žene koja je na sličan način zamalo ostala bez novca, objavio je Detektor 13. novembra.

Ovaj slučaj odlično pokazuje koliko su internet prevare postale uvjerljive. I koliko je lako nasjesti kada mislimo da smo pronašli dobru priliku.

A upravo je Crni petak period u kojem takvih prilika, barem na prvi pogled, ima na svakom koraku.

Popust od 70 odsto, a cijena ista

Jedna od najstarijih trgovačkih taktika jeste vještačko formiranje popusta. Proizvod se prije rasprodaje poskupi, a zatim vrati na prvobitnu cijenu uz precrtanu cifru i impresivnih 50 odsto sniženja.

Kupac ima osjećaj da je uštedio, iako je platio isto koliko bi platio i ranije.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH upozorila je i na oglase koji obećavaju sniženja "do 70 odsto", iako se najveći popusti često odnose na svega nekoliko artikala.

Dakle, ako piše "do 70 odsto", ne znači da će baš ono što ste namjeravali kupiti biti toliko jeftinije. Sitna slova su, kao i obično, mnogo manje uzbudljiva od velikih procenata.

Lažne prodavnice i još lažniji kupci

Druga zamka su internet prodavnice i profili na Fejsbuku i Instagramu koji se predstavljaju kao poznati brendovi ili trgovci.

Profesionalne fotografije, hiljade pratilaca, pozitivni komentari i cijene koje djeluju nevjerovatno povoljno mogu stvoriti utisak da je riječ o sasvim legitimnoj prodavnici. Nakon uplate, međutim, prodavac može jednostavno nestati.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Postoji i obrnuta prevara: umjesto da vas namame da nešto kupite, predstave se kao zainteresovani kupci. Pošalju vam link za navodnu isplatu novca ili organizaciju dostave, a zapravo pokušavaju doći do podataka s vaše bankovne kartice.

Zato zapamtite: da bi vam neko uplatio novac, ne trebaju mu PIN, CVC kod niti fotografija vaše kartice.

Kako da se zaštitite

Prije nego što kliknete na "Kupi", provjerite nekoliko stvari:

Uporedite cijenu proizvoda s onom koja je važila prije rasprodaje.

Provjerite ko stoji iza internet prodavnice, ima li podatke o firmi, adresu i kontakt telefon.

Ne otvarajte sumnjive linkove iz SMS i Viber poruka, čak ni kada izgledaju kao obavještenja dostavnih službi.

Ne unosite podatke kartice na stranicama do kojih ste došli preko nepoznatih linkova.

Ne nasjedajte na odbrojavanja i poruke da je ostao još samo jedan komad. Ako ne možete odvojiti dva minuta za provjeru, možda vam taj proizvod i ne treba.

I ne zaboravite: roba kupljena na sniženju ima ista zakonska prava kao i ona kupljena po redovnoj cijeni. Trgovac ne može odbiti reklamaciju neispravnog proizvoda samo zato što je bio na akciji.

Crni petak može biti dobra prilika za kupovinu, ali i odličan test naše sposobnosti da odolimo impulsima.

Na kraju, ako ste kupili tri stvari koje vam ne trebaju, platili ih više nego što vrijede i pritom ostavili podatke kartice na sumnjivoj stranici, neko je zaista imao uspješan Crni petak.

Samo ne vi.