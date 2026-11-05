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Na koji datum pada "Crni petak": Svi čekaju da kupe stvari po nižim cijenama, a ovo je mračna istorija praznika

Na koji datum pada "Crni petak": Svi čekaju da kupe stvari po nižim cijenama, a ovo je mračna istorija praznika

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Crni petak krije mračnu istoriju, a pada na ovaj datum.

Crni petak krije mračnu istoriju, a pada na ovaj datum Izvor: sylv1rob1/Shutterstock

Na koji datum pada crni petak 2026. godine? Crni petak uglavnom dolazi odmah uoči Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Konkretno to znači da je Crni petak 2026 - 27. novembra i tada se očekuju veliki popusti u prodavnicama širom svijeta.

Postoji nekoliko priča o tome zašto je baš prvi dan nakon Dana zahvalnosti postao "crni" i sve imaju veze sa američkom istorijom. Najrasprostranjenija priča kaže da zvanična upotreba termina datira još iz 1869. godine i nema nikakve veze sa kupovinom.

U današnje vrijeme kada pomislite na "Crni petak" u glavi vam bude šoping, redovi i gužve. Tuča zbog jeftinih krpica i bijele tehnike. Posljednjih decenija "Crni petak" planetarno je postao dan velikih popusta i još većih kupovina, ali on istorijski uopšte nije imao veze sa tim.

Kada čujemo riječ "crni" svakako da ne pomislimo na nešto dobro, a "Crni petak" je u prošlosti imao upravo takvu, mračnu reputaciju. Taj dan je poznat po velikom padu cijene zlata što je stvaralo potrese na tržištu plemenitih metala od kojih se američka privreda oporavljala godinama. Zapravo bogatstva su stvorena i izgubljena jednom, jedinom danu.

(Mondo)

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Tagovi

crni petak popust sniženje kupovina

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