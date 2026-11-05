Ugljevik opet bez rada termoelektrane: Kvar na kotlu, a ugalj na izmaku

Termoelektrana u Ugljeviku jutros je ponovo stala sa radom.

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Termoelektrana Ugljevik od jutarnjih časova ne radi zbog kvara na cijevnom sistemu kotla, potvrdio je direktor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković.

"Riječ je o tehničkim problemima. Čim se to riješi, Termoelektrana će nastaviti rad. Potrebno je da se sistem ohladi da bi se uopšte moglo pristupiti mjestu kvara, pa se tek onda utvrđuje obim i procjena vremena sanacije", kazao je Novaković za "Glas Srpske".

RTVBN piše da uglja ima za još otprilike pola dana, te da bi elektrana stala i bez kvara. Elektrana, i pored ležišta bogatog ugljem, koristi ugalj kupljen iz drugih izvora.

Portal "Capital" ranije je pisao da ugalj iz Bukove Kose zbog svojih tehničkih karakteristika nije spasonosno rješenje za RiTE "Ugljevik" i da, prema njihovim navodima, može da izazove ekocid i havariju elektrane. Direktor Novaković je za isti portal rekao da je uzrok današnjeg kvara najvjerovatnije dotrajalost, a da će tačan uzrok biti poznat tokom dana.

Podsjetimo, elektrana u Ugljeviku je ponovo počela da radi 27. oktobra, nakon što je obezbijeđen ugalj iz Prijedora, a ranije je obustavljala rad zbog nedostatka uglja.

Vlada Republike Srpske je danas na sjednici dala saglasnost za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje zavisnog preduzeća "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" kod poslovne banke u iznosu od 18 miliona KM. Sredstva su namijenjena za finansiranje kapitalne investicije.