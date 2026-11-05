Elektroprivreda Srpske i RiTE Ugljevik uzimaju kredite: Saglasnost Vlade za 50 i garanciju za 18 miliona KM

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na kreditno zaduženje Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" od 50 miliona KM i na garanciju od 18 miliona KM za kredit Rudnika i Termoelektrane Ugljevik.

Izvor: Biro Vlade RS za odnose s javnošću

Vlada je na 34. sjednici u Banjaluci prihvatila Informaciju o inicijativi Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje i saglasna je sa zaduženjem od 50 miliona KM.

Holding će, nakon sprovođenja procedure nabavke kreditnih sredstava, podnijeti zahtjev za izdavanje garancije, navodi se u saopštenju.

Donesena je i odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje zavisnog preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ kod poslovne banke u iznosu od 18 miliona KM. Sredstva su namijenjena za finansiranje kapitalne investicije.

Pet miliona KM za Doboj

Vlada je prihvatila Informaciju o prioritetnom projektu "Podrška u finansiranju projekata na području grada Doboj – nastavak finansiranja" i zadužila Ministarstvo finansija da u narednom periodu, u skladu sa mogućnostima, obezbijedi iz budžeta pet miliona KM.

Iz Vlade pojašnjavaju da se Doboj obratio za pomoć u finansiranju započetih i novih kapitalnih projekata koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture na gradskom i ruralnom području, kao i rekonstrukciju objekata od značaja za funkcionisanje grada i njegovih institucija.

"Realizacija projekata doprinijeće unapređenju komunalne i druge javne infrastrukture, poboljšanju uslova života građana, te stvaranju povoljnijeg ambijenta za dalji privredni i društveni razvoj grada", ističe se u saopštenju.

Roming i red vožnje

Vlada je prihvatila Nacrt sporazuma između BiH i Evropske unije o korišćenju mobilnih usluga u državama članicama EU bez plaćanja dodatnih roming naknada.

"Vlada konstatuje da se usklađivanje zakonodavstva u BiH sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti rominga može vršiti samo uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo saobraćaja i veza zaduženo je da Ministarstvu komunikacija i transporta BiH dostavi mišljenje na nacrt sporazuma.

Vlada je dala i saglasnost na Red vožnje u željezničkom putničkom saobraćaju za 2026/2027. godinu. Prijedlog su sačinile „Željeznice Republike Srpske“, a zasniva se na 13 putničkih vozova u unutrašnjem lokalnom saobraćaju na prugama u Srpskoj u 24 časa. Treba da stupi na snagu 13. decembra 2026, a troškovi vuče iznose 2.729.367,80 KM godišnje, uz upotrebu dizel lokomotive serije 611 na relaciji Doboj–Petrovo Novo–Doboj.

Željeznice su obavijestile da, u dogovoru sa „Srbijavozom“, uspostavljaju međunarodnu putničku liniju Zvornik Novi–Beograd centar–Zvornik Novi, a u dogovoru sa Hrvatskim željeznicama pograničnu vezu sa presjedanjem putnika u Volinji.

Prioritetne mjere za razvoj

Vlada je prihvatila Informaciju o održanim okruglim stolovima u okviru Savjeta za razvoj Republike Srpske, s izvještajem i preporukama, te Pregledom prioritetnih mjera. Ministarstva su zadužena da te mjere u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade uvrste u Prijedlog strategije održivog razvoja Republike Srpske, koji je u fazi izrade.

"Riječ je o nizu predloženih, sistemskih mjera za poboljšanje i unapređenje stanja u svim navedenim oblastima", ističe se u saopštenju.

Za prerađivačku industriju, među ostalim, predlaže se da sve njene grane budu u nadležnosti jednog ministarstva, osnivanje fonda za automatizaciju sa dugoročnim kreditima i niskim kamatnim stopama, izgradnja solarnih elektrana za potrebe te industrije i sveobuhvatna digitalizacija privrede. U poljoprivredi se predlaže nova strategija zasnovana na stvarnim potrebama, unapređenje strukture agrarnog budžeta, program demografske obnove sela i povoljne kreditne linije.

Mjere su predložene i za turizam, energetiku, obrazovanje, kulturu, radno zakonodavstvo, penzioni sistem, porezni sistem, zaštitu na radu, sport, ekologiju, tržište kapitala, tehnološki razvoj privrede i podršku mladima.

Šeranić podnosi ostavku

Na sjednici je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić obavijestio Vladu da će sutra podnijeti ostavku na tu funkciju, kako bi mogao da preuzme mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a prema uputstvu Centralne izborne komisije BiH, navodi se u saopštenju.