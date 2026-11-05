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Ode među poslanike: Ministar Alen Šeranić podnosi ostavku

Ode među poslanike: Ministar Alen Šeranić podnosi ostavku

Autor Mihajlo Popović
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Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić podnijeće ostavku na mjesto ministra u Vladi Republike Srpske.

Ministar Alen Šeranić podnosi ostavku Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Naime, Šeranić je na današnjoj sjednici Vlade informisao članove da će sutra podnijeti ostavku na tu poziciju kako bi preuzeo mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije BiH, pišu Nezavisne novine.

Alen Šeranić je doktor medicine, specijalista epidemiologije. Rođen je 1977. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu, Gimnaziju, Medicinski fakultet, dodatnu edukaciju iz porodične medicine i specijalizaciju iz epidemiologije, a potom i master studije u inostranstvu.

Radio je u službama porodične medicine, kao i na različitim pozicijama u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

(Mondo)

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Hvala što ste poslali vijest.

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