Ode među poslanike: Ministar Alen Šeranić podnosi ostavku

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić podnijeće ostavku na mjesto ministra u Vladi Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Naime, Šeranić je na današnjoj sjednici Vlade informisao članove da će sutra podnijeti ostavku na tu poziciju kako bi preuzeo mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije BiH, pišu Nezavisne novine.

Alen Šeranić je doktor medicine, specijalista epidemiologije. Rođen je 1977. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu, Gimnaziju, Medicinski fakultet, dodatnu edukaciju iz porodične medicine i specijalizaciju iz epidemiologije, a potom i master studije u inostranstvu.

Radio je u službama porodične medicine, kao i na različitim pozicijama u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

(Mondo)