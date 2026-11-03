Propao pokušaj primopredaje: Povjerenik SDS-a onemogućen da uđe, Petrović osporava isključenje

Pokušaj primopredaje prostorija SDS-a u Bijeljini danas je propao jer se novoformirana komisija našla pred zaključanim vratima, a Ljubiša Petrović nije se pojavio. U međuvremenu, Petrović je uložio žalbu na odluku o isključenju iz stranke.

Izvor: RTVBN/Printscreen

Povjerenik SDS-a za Bijeljinu Sreten Vučković izjavio je da primopredaja nije bila moguća jer je brava na vratima stranačkih prostorija u međuvremenu promijenjena.

"Prostorije SDS-a su zaključane, a brava je zamijenjena, čime je onemogućen ulazak u prostorije", potvrdio je Vučković, dodajući da je Petrović bio obaviješten da je primopredaja zakazana za 15.30 časova, ali da na nju nije došao.

Nakon neuspjelog pokušaja preuzimanja prostorija, Vučković je najavio preduzimanje zakonom predviđenih radnji kako bi se omogućio ulazak u stranku i konačno formirao gradski odbor, podsjećajući da on u Bijeljini ne postoji već punih šest godina.

Sa druge strane, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović uputio je žalbu Glavnom odboru SDS-a na odluku predsjednika stranke Branka Blanuše o prestanku članstva. Petrović osporava statutarnu utemeljenost te odluke, ukazujući na niz proceduralnih i pravnih nepravilnosti.

U svojoj žalbi, Petrović ističe da nije učestvovao na izborima, zbog čega smatra da se u njegovom slučaju ne može primijeniti član Statuta na koji se poziva rukovodstvo SDS-a, pišu "Nezavisne novine".

Takođe naglašava da Statutarna komisija stranke nikada nije konstituisana i da samim tim nije mogla davati tumačenja. Kao treći ključni argument, gradonačelnik Bijeljine navodi da Statut nijednom odredbom ne daje ovlašćenje predsjedniku stranke da samostalno donosi odluku o prestanku nečijeg članstva.