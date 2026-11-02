Ljubiša Petrović uložio žalbu na odluku komisije SDS-a: Blanušu nazvao marionetom

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović uputio žalbu na odluku komisije SDS-a, optužujući Branka Blanušu da radi u interesu struktura uplašenih za egzistenciju.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović uputio je žalbu na, kako navodi, nestatutarnu odluku nestatutarne komisije ove stranke, uputivši pritom teške optužbe na račun člana komisije Branka Blanuše.

Petrović je u javnom obraćanju ocijenio da se Blanuša nalazi u sopstvenim greškama iz kojih ne može izaći, optužujući ga za narušavanje ugleda i pokušaj urušavanja stranke.

„Branko Blanuša ne može da izađe iz mreže koju je sam ispleo i u koju se sam uhvatio. Svakoga dana ovaj čovjek tone sve dublje i dublje, svakoga dana postaje sve više i više omražen, svakoga dana se sve više i više blamira, ali je jedno dokazao – obraz mu je kao đon i mnogo ne mari za sve poraze, bruke i pokušaj uništenja SDS-a“, poručio je Petrović.

Petrović je Blanušu okarakterisao kao političkog gubitnika koji služi interesima određene struje unutar Srpske demokratske stranke, povezujući unutarstranačke tenzije sa širim političkim kretanjima.

„Trostruki gubitnik nastavlja da bude marioneta u rukama jednog dijela SDS-a koji sada nakon promjene vlasti u Srbiji više nego ikada strepi za sopstvenu egzistenciju. Ostaje samo jedno pitanje za Branka Blanušu – Koliko blamiranje i poniženje košta, vrijedi li?“, upitao je gradonačelnik Bijeljine.

Zaključujući svoje reagovanje, Petrović je poručio suprotstavljenoj strani unutar stranke da unutarstranački procesi još nisu privedeni kraju.

„Rano ste počeli da se radujete, jer još nije zvonilo i dalje traje nastava“, naglasio je Petrović.

Podsjetimo, predsjednik SDS-a Branko Blanuša ukinuo je vlastitu odluku o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke, a odmah potom donio novu kojom konstatuje da je gradonačelniku Bijeljine članstvo već prestalo po sili Statuta.