Blanuša nakon sjednice Predsjedništva SDS-a: Nisam nudio ostavku, isključenje Petrovića ostaje na snazi

Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša nije ponudio ostavku na današnjoj sjednici Predsjedništva stranke u Banjaluci, a njegova ranija odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke ostaje na snazi.

Izvor: SDS

Predsjednik SDS-a je nakon sjednice kategorično odbacio spekulacije o svom povlačenju.

"Na današnjoj sjednici nije bilo diskusije o mojoj ostavci, niti sam je ja ponudio. Imam odgovornost za izborni rezultat, zbog čega nam je bitna sjednica Glavnog odbora gdje ćemo sve detaljno analizirati", rekao je Blanuša novinarima.

Kako bi se utvrdili razlozi za ostvareni rezultat, na sjednici Predsjedništva donosena je odluka o formiranju posebne komisije. Njen zadatak biće priprema detaljnog izvještaja o izbornim nedostacima, koji će sadržavati sve neophodne elemente i koji će biti dostavljen Glavnom odboru SDS-a na usvajanje.

Govoreći o unutarstranačkim odnosima, Blanuša je rekao da pitanje statusa Ljubiše Petrovića ostaje na snazi.

"Moje odluke o njegovom isključenju ostaju na snazi. To je moja odluka i tako ostaje”, poručio je Blanuša i naglasio da, osim tog slučaja, niko drugi trenutno nije "na izlaznim vratima" stranke.

Osvrćući se na sam izborni proces, predsjednik SDS-a je izrazio sumnju u pojedine zvanične podatke. Istakao je da posebno iznenađuje veliki broj nevažećih glasačkih listića, te da taj segment treba dodatno provjeriti. Takođe, iznio je mišljenje da je stvarna izlaznost birača bila znatno veća u odnosu na onu koja je zvanično saopštena.