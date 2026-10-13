logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blanuša nakon sjednice Predsjedništva SDS-a: Nisam nudio ostavku, isključenje Petrovića ostaje na snazi

Blanuša nakon sjednice Predsjedništva SDS-a: Nisam nudio ostavku, isključenje Petrovića ostaje na snazi

Autor Dušan Volaš
0

Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša nije ponudio ostavku na današnjoj sjednici Predsjedništva stranke u Banjaluci, a njegova ranija odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke ostaje na snazi.

Blanuša nakon sjednice Predsjedništva SDS-a: Nisam nudio ostavku, isključenje Petrovića ostaje na snazi Izvor: SDS

Predsjednik SDS-a je nakon sjednice kategorično odbacio spekulacije o svom povlačenju.

"Na današnjoj sjednici nije bilo diskusije o mojoj ostavci, niti sam je ja ponudio. Imam odgovornost za izborni rezultat, zbog čega nam je bitna sjednica Glavnog odbora gdje ćemo sve detaljno analizirati", rekao je Blanuša novinarima.

Kako bi se utvrdili razlozi za ostvareni rezultat, na sjednici Predsjedništva donosena je odluka o formiranju posebne komisije. Njen zadatak biće priprema detaljnog izvještaja o izbornim nedostacima, koji će sadržavati sve neophodne elemente i koji će biti dostavljen Glavnom odboru SDS-a na usvajanje.

Govoreći o unutarstranačkim odnosima, Blanuša je rekao da pitanje statusa Ljubiše Petrovića ostaje na snazi.

"Moje odluke o njegovom isključenju ostaju na snazi. To je moja odluka i tako ostaje”, poručio je Blanuša i naglasio da, osim tog slučaja, niko drugi trenutno nije "na izlaznim vratima" stranke.

Osvrćući se na sam izborni proces, predsjednik SDS-a je izrazio sumnju u pojedine zvanične podatke. Istakao je da posebno iznenađuje veliki broj nevažećih glasačkih listića, te da taj segment treba dodatno provjeriti. Takođe, iznio je mišljenje da je stvarna izlaznost birača bila znatno veća u odnosu na onu koja je zvanično saopštena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS Branko Blanuša Ljubiša Petrović

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ