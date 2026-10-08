Sam priznao: Milan Blagojević, nosilac liste SDS-a, nije glasao za Blanušu

Profesor ustavnog prava i nosilac liste SDS-a Milan Blagojević priznao je da na izborima nije glasao za Branka Blanušu, već je listić za predsjednika RS ostavio prazan.

Izvor: Glas Srpske

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević, koji je na upravo završenim izborima bio nosilac liste SDS-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Izbornoj jedinici 1B, javno je priznao da nije glasao za predsjednika svoje stranke i kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanušu.

Blagojević je u autorskom tekstu objavljenom u "Slobodnoj Bosni" naveo da je na izborima 4. oktobra listić za izbor predsjednika Republike Srpske ostavio prazan i takav ga ubacio u skener.

Kao razlog za takvu odluku naveo je lične utiske o Blanuši tokom predizborne kampanje.

"Nisam mogao niti bih ikada glasao za njega"

"Zbog toga ne mogu, a da ne iznesem te moje utiske o njemu, jer zbog njih nisam mogao niti bih ikada glasao za njega", naveo je Blagojević, dodajući da, prema njegovom mišljenju, Blanuša "nikako ne zaslužuje niti treba da bude predsjednik Republike Srpske".

Njegovo priznanje posebno dobija na težini ako se uzme u obzir da je upravo Blagojević na ovogodišnjim izborima bio jedan od istaknutijih kandidata SDS-a.

Blanuša ga je ranije lično pozvao da bude nosilac liste SDS-a u Krajini za Izbornu jedinicu 1 za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, što je Blagojević prihvatio. SDS ga je potom i zvanično postavio na čelo liste.

Na izborima je Blagojević osvojio 5.132 lična glasa, odnosno 24,97 odsto glasova kandidata na listi u Izbornoj jedinici 1B.

Oštro kritikovao Blanušinu kampanju

Ipak, kada je riječ o izboru za predsjednika Republike Srpske, podrška je izostala. Blagojević u svom tekstu ne navodi da je glasao za nekog drugog kandidata, već izričito kaže da je svoj listić ostavio prazan.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Istovremeno, iznosi niz kritika na račun Blanuše, posebno zbog njegovog odnosa prema Ljubiši Petroviću, ali i zbog načina na koji je predsjednik SDS-a vodio predizbornu kampanju.

Blagojević posebno problematičnim smatra to što SDS, kako tvrdi, tokom kampanje u Banjaluci nije održao nijednu tribinu na kojoj bi predstavio svoj program i kandidate.

Umjesto toga, tvrdi Blagojević, Blanuša je učestvovao na skupovima Draška Stanivukovića i njegovog Pokreta Sigurna Srpska, gdje je javno podržavao Stanivukovića za "premijera" Republike Srpske.

Prema Blagojevićevoj ocjeni, takvim ponašanjem Blanuša je interese SDS-a podredio vlastitoj kampanji za predsjednika Republike Srpske.

"Upozoravao sam da će to nanijeti štetu SDS-u"

Blagojević tvrdi da je takvu politiku kritikovao još tokom kampanje i da je ljude u SDS-u upozoravao kako bi takav potez mogao nanijeti štetu stranci.

Na kraju zaključuje da se takva politička računica nije isplatila Blanuši, koji nije pobijedio na izborima za predsjednika Republike Srpske.

Javno priznanje jednog od istaknutijih kandidata SDS-a da nije glasao za predsjednika stranke i kandidata vlastite partije za predsjednika Republike Srpske tako otvara pitanje dubine nezadovoljstva unutar SDS-a nakon izbornog poraza.