Oglasio se Ljubiša Petrović nakon isključenja iz SDS-a: „Još nije zvonilo, i dalje traje nastava! Ćeraćemo se još!“

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke (SDS), odlukom predsjednika ove stranke Branka Blanuše.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povodom ovoga Petrović se oglasio na svom Fejsbuk nalogu na kojem je poručio – „Ćeraćemo se još.“

„Imajući u vidu veliki broj poruka i upita koji su stigli na moju adresu, obavještavam javnost da ću se zvanično obratiti putem pres konferencije na kojoj ću reći sve što znam i mislim, i upoznaću ljude sa daljim koracima moje pravne borbe za osporavanje nezakonitog isključenja iz Srpske demokratske stranke.

Datum i mjesto pres konferencije biće naknadno saopšteni.

Još nije zvonilo, i dalje traje nastava!

Ćeraćemo se još!

Živjela Srpska demokratska stranka!

ŽIVIO NAROD!“



Podsjećamo, odluka je donesena zbog grubog kršenja Statuta stranke, odnosno nepoštovanja odluka stranačkih organa o kandidaturama i javne podrške kandidatima drugih političkih stranaka na izborima održanim 4. oktobra 2026. godine.

"Imenovanom prestaju sva prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta SDS-a. Odluka stupa na snagu danom donošenja", navodi se u odluci.

Petrović, koji je gradonačelnik Bijeljine, u predizbornoj kampanji otvoreno je podržavao kandidata Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića za srpskog člana Predsjedništva BiH, iako je SDS imao svog kandidata Marinka Božovića.

(Mondo)