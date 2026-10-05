Oglasio se Ljubiša Petrović nakon isključenja iz SDS-a: „Još nije zvonilo, i dalje traje nastava! Ćeraćemo se još!“

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke (SDS), odlukom predsjednika ove stranke Branka Blanuše.
Povodom ovoga Petrović se oglasio na svom Fejsbuk nalogu na kojem je poručio – „Ćeraćemo se još.“
„Imajući u vidu veliki broj poruka i upita koji su stigli na moju adresu, obavještavam javnost da ću se zvanično obratiti putem pres konferencije na kojoj ću reći sve što znam i mislim, i upoznaću ljude sa daljim koracima moje pravne borbe za osporavanje nezakonitog isključenja iz Srpske demokratske stranke.
Datum i mjesto pres konferencije biće naknadno saopšteni.
Još nije zvonilo, i dalje traje nastava!
Ćeraćemo se još!
Živjela Srpska demokratska stranka!
ŽIVIO NAROD!“
Podsjećamo, odluka je donesena zbog grubog kršenja Statuta stranke, odnosno nepoštovanja odluka stranačkih organa o kandidaturama i javne podrške kandidatima drugih političkih stranaka na izborima održanim 4. oktobra 2026. godine.
"Imenovanom prestaju sva prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta SDS-a. Odluka stupa na snagu danom donošenja", navodi se u odluci.
Petrović, koji je gradonačelnik Bijeljine, u predizbornoj kampanji otvoreno je podržavao kandidata Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića za srpskog člana Predsjedništva BiH, iako je SDS imao svog kandidata Marinka Božovića.
(Mondo)