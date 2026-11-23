Njemačka, Italija, Poljska i Švedska pridružile su se Francuskoj u osnivanju međunarodnog centra za odbranu koji je zasnovan na vještačkoj inteligenciji, saopšteno je iz francuskog Ministarstva odbrane.

"Njemačka, Italija, Poljska i Švedska zvanično su objavile namjeru da se pridruže međunarodnom centru za vještačku inteligenciju u segmentu odbrane, tokom prve osnivačke konferencije centra održane u Renu 19. i 20. novembra", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je potvrdilo da inicijativa ostaje otvorena za druge zemlje i dodalo da je cilj osnivanja centra ubrzavanje spremnosti vještačke inteligencije u podršci operacijama.

U centru će se razvijati najbolja praksa, a predviđeno je da se povratne informacije koriste kako bi se obezbijedilo da rješenja vještačke inteligencije u potpunosti zadovoljavaju praktične potrebe, prenosi agencija Anadolija.

"Sljedeći korak biće saradnja sa zemljama učesnicama na izradi osnivačkih tekstova centra s ciljem da se puna operativna sposobnost dostigne tokom sljedeće godine", navodi se u saopštenju.

(Mondo)